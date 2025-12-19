Путин: мессенджер Max не останется без конкурентов

Президент России Владимир Путин заявил, что конкуренция между мессенджерами необходима, поэтому Max всегда будет с кем-то соревноваться за аудиторию. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам года.

«Что касается Max и конкуренции, конкуренция всегда нужна, и я уверен, что конкуренция будет. Проблема только в одном — соблюдении российских законов»,— сказал господин Путин. По его словам, политическое руководство стран некоторых мессенджеров «не давало им возможности соблюдать наши (российские.— “Ъ”) законы» и ограничивало их работу. С этим были связаны некоторые меры по замедлению работы мессенджеров, отметил президент.

С момента запуска в мессенджере Max зарегистрировались 75 млн человек, сообщили в пресс-службе платформы. В декабре среднесуточная аудитория мессенджера составила 45 млн человек. Пользователи с момента запуска отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков, указано в публикации, утверждают в Max.