Путин допустил прекращение ударов вглубь Украины на время выборов

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова подумать о прекращении ударов вглубь украинской территории в случае проведения на Украине президентских выборов. Он также отметил, что организаторы голосования должны будут обеспечить участие в выборах украинцев, проживающих в РФ.

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования»,— сказал президент в ходе «Итогов года».

Владимир Путин заявил, что власть на Украине должна стать легитимной и добиться этого можно только за счет выборов. В России, напомнил глава государства, проживают от 5 до 10 млн украинцев, которые «должны иметь право голоса в случае выборов на Украине».

Лусине Баласян