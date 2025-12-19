Путин надеется, что повышение утильсбора в России не будет вечным

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение утилизационного сбора в России будет не вечным.

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Надеюсь, что и эта мера будет не вечной, и выбор у наших граждан все-таки будет восстанавливаться, будет более широким или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки»,— сказал Владимир Путин в эфире «Итогов года».

Повышение утильсбора в России затрагивает граждан с хорошими доходами, которые в основном проживают в крупных городах, заявил президент. «Повышение утилизационного сбора, повышение стоимости этих машин, — речь идет о достаточно дорогих машинах мощностью, по-моему, 160 лошадиных сил, и, безусловно, правительство это понимает…»,— сообщил он.

Президент также сказал, что повышение утильсбора связано с попыткой Минфина РФ получить дополнительные доходы «для решения благородной цели — технологического развития».

Участница пресс-конференции с Владимиром Путиным сказала, что копила на иномарку пять лет, но не смогла ее купить из-за повышенного утильсбора. Она спросила совета у президента — стоит ли ей покупать отечественную машину. «Конечно, я не могу вам не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома. Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину»,— ответил он.

Утилизационный сбор — это специальный платеж за утилизацию авто по технологическим и экологическим нормам. Его нужно единоразово вносить при ввозе машины на территорию России или при выпуске машины российского производства. Повышенная ставка утильсбора вступила в силу 1 декабря. Она действует для машин с двигателем мощностью до 160 л. с., для электрокаров — до 80 л. с.

