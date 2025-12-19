Путин призвал сохранить фиксированные цены на льготные лекарства

Президент России Владимир Путин заявил о возможности решения проблемы доступности лекарственных препаратов в регионах за счет расширения аптечной сети и использования новых каналов распространения. Об этом он сообщил в ходе итоговой пресс-конференции.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам президента, одним из решений является внедрение передвижных аптек, практика которых уже успешно применяется в ряде регионов. Кроме того, он предложил рассмотреть возможность продажи необходимых лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).

Еще одним направлением, которое, по мнению Владимира Путина, может способствовать улучшению ситуации, является развитие доставки лекарственных препаратов через систему «Почты России». Президент подчеркнул, что принципиальные решения по данному вопросу уже приняты. «Нужно только наладить эту работу»,— отметил Владимир Путин. Он выразил уверенность в скорейшем решении проблемы доступности лекарств в регионах.

10 декабря уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о систематических перебоях с льготными лекарствами в регионах. По ее словам, проблемы связаны с неэффективными закупками и неравномерным распределением препаратов между субъектами, из-за чего пациенты не получают медикаменты своевременно. Как отметила омбудсмен, при отсутствии нужного препарата в аптеке льготникам приходится оформлять заявки и ожидать поставок.