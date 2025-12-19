Путин назвал бредом оккультные услуги и «всяких там колдунов»

Президент Владимир Путин назвал бредом существование сатанизма (объявлен в РФ экстремистским движением и запрещен) и призвал бороться с распространением в России «оккультных услуг».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сатанизм (объявлен в РФ экстремистским движением и запрещен. — «Ъ»), оккультные услуги и всякие там колдуны — ну, бред, просто людей вводят в заблуждение. Загоняют их в темный угол, в прямом и переносном смысле слова",— сказал президент в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о возможном запрете на рекламу эзотерических и оккультных услуг в России.

Вопрос задала журналистка телеканала «Спас» Ксения Аксенова. Она указала, что, несмотря на признание сатанизма (объявлен в РФ экстремистским движением и запрещен) экстремистским движением, в России все еще существуют эзотерики, экстрасенсы, гадалки, а таро пользуется спросом на маркетплейсах. По ее данным, на оккультные услуги россияне потратили в 2024 году более 2,3 трлн руб.

Говоря о запрете таких услуг на законодательном уровне, президент призвал действовать аккуратно, чтобы не нарушать права человека. «Не перебирать с этими ограничениями. Но надо, безусловно, анализировать постоянно, что происходит в этой сфере, реагировать»,— сказал Владимир Путин.

В начале 2025 года депутаты Нина Останина, Алексей Корниенко (оба — КПРФ) и Андрей Свинцов (ЛДПР) внесли на рассмотрение в Госдуму проект, запрещающий рекламу услуг алхимиков, астрологов, ведьм и иных представителей сферы эзотерики. Он предполагает запрет рекламы «эзотерических, энергетических услуг и духовных практик», а также блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. В июле правительство проект не поддержало. В заключении кабмина указывалось, что в проекте использованы формулировки, «не соответствующие принципу юридической определенности», что может «создать риск их произвольного толкования и применения на практике».

Полина Мотызлевская