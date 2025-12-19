Путин: в зоне СВО находятся 700 тысяч российских военнослужащих

Численность российской группировки войск в зоне СВО составляет 700 тыс. человек. Об этом заявил Владимир Путин на «Итогах года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президенту задали вопрос о детях 90-х, которых иногда называют потерянными для страны. Владимир Путин не согласился с тезисом о потерянности поколения.

«В критической ситуации человек проявляется. Вот сейчас мы живем в условиях проведения СВО. У нас 700 тысяч человек в зоне СВО и в основном это достаточно молодые люди, в том числе представители поколения 90-х годов», — сказал президент.