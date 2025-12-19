Путин надиктовал послание будущим поколениям для капсулы времени

Президент России Владимир Путин составил письмо поколениям, которые будут жить через сотни лет и изучать историю нынешней эпохи. Это послание, по словам главы государства, он бы положил в капсулу времени.

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Один из модераторов прямой линии — журналист ВГТРК Павел Зарубин — начал серию вопросов в формате блица. Он поинтересовался у Владимира Путина, какое бы послание тот положил в капсулу времени. Господин Путин удивился, что этот вопрос относится к блицу, поскольку ответить на него лаконично не удастся. Однако президент сказал, что попробует. Он также предложил участникам дискуссии взять ручки и записать письмо.

«Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда нашими текущими заботами, но мы не стояли на месте. Мы шли вперед, боролись, сражались, наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались, думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами»,— надиктовал президент.

«Точка»,— заключил Владимир Путин. За этим последовали аплодисменты и недолгое молчание в зале.