Путин: владельцы иностранных нейросетей должны соблюдать законы России

В России не запрещают иностранные нейросети, однако такие компании должны соблюдать российские законы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«А если участники рынка этих законов не выполняют, то тогда вводятся соответствующие ограничения. Запрещать ничего не собираемся»,— сказал президент во время прямой линии. Так он ответил на вопрос о том, будут ли в России запрещать иностранные нейросети или регулировать их работу.

9 декабря Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что отказаться от использования нейросетей — значит «проиграть все, что нам дорого». Однако, сказал президент, бездумное использование искусственного интеллекта (ИИ) тоже может привести к рискам — утрате идентичности, передаче информации в руки недобросовестных людей.

Сейчас в Госдуме обсуждают регулирование использования ИИ. На рассмотрение нижней палаты поступило два законопроекта на эту тему. Один из них вносит поправки, разрешающие маркированную ИИ-агитацию, другая инициатива предполагает введение обязательных маркировок видеоконтента, созданного при помощи нейросетей.

