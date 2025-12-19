Путин призвал нарастить производство отечественных пассажирских самолетов

России необходимы современные отечественные самолеты для региональных перевозок, заявил президент Владимир Путин. По его оценкам, рост цен на авиабилеты в России отчасти связан с нехваткой лайнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С одной стороны, западные компании, которые поставляли нам самолеты, в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не сотрудничать с нами, и это плохо для них, так как подрывает их репутацию. Но это хорошо в известной степени для нас, так как заставляет нас работать самим»,— сказал господин Путин во время прямой линии.

В частности, глава государства призвал нарастить производство Ан-124 «Руслан» и модернизированного Ил-76. Он назвал МС-21 конкурентоспособным самолетом для международного рынка. Производство отечественных самолетов требует высокого технологического уровня, подчеркнул Владимир Путин. «Здесь есть вопросы, которые требуют дополнительных решений, и вопросов дополнительных много, но обязательно всем этим будем заниматься»,— добавил он.