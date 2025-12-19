Путин: проблема с Telegram заключается только в соблюдении российских законов

Владимир Путин заявил на «Итогах года», что ограничения в работе некоторых зарубежных мессенджеров были связаны с их несоответствием российскому законодательству. Он подчеркнул, что российская сторона не препятствовала работе мессенджеров, но требовала соблюдения правового поля. Это вызвало «соответствующие действия по замедлению».

«В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов,— сказал Владимир Путин.— Руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы».