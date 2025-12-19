Путин предупредил о последствиях возможной блокады Калининграда

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о риске крупномасштабного конфликта в случае блокады Калининградской области. По его словам, подобные действия могут привести к эскалации напряженности и расширению масштабов противостояния.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией президент подчеркнул, что все стороны должны осознавать последствия возможной блокады. «Все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта, и выведут его на совершенно другой уровень, и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта. Все должны отдавать себя в этом отчет»,— сказал президент.

Владимир Путин также сообщил о готовности России к нейтрализации потенциальных угроз безопасности Калининградской области. «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать»,— добавил он.

В ноябре заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО проводит учения с отработкой сценариев по блокированию Калининградской области.