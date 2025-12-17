Метры из другого города
В Черноземье в лидеры строительного рынка выбились неместные компании
Последний помесячный рейтинг в этом году по текущему объему строительства от Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) в итогах ноября продемонстрировал активную экспансию игроков из других регионов на рынке Черноземья. Так, например, тюменская ГК «Энко» вошла в топ-3 сразу в трех областях после прошлогоднего поглощения воронежского «Инстепа», а краснодарская ГК «Точно» возглавила рейтинг в Белгородской области. В Липецкой области рейтинг возглавил новичок Author Development из столицы. Эксперты говорят о возросшей мобильности рынка, но отмечают, что крупнейших игроков будет сложно вытеснить с рынка.
Белгородская область
Рейтинг ноября в Белгородской области возглавила краснодарская ГК «Точно» (владелец — бизнесмен Николай Амосов) с объемом 43 122 кв. м. Лидер по текущему строительству ведет строительство одного ЖК «Герои» в Белгороде, где возводится четыре многоквартирных дома (МКД). Его доля на региональном рынке — 12,77%. Вторую строчку сохранило ООО «СЗ "Оникс-Дубрава"» Александра Рындина, строящее 33 018 кв. м в двух ЖК. Девелопер занимает 9,78% рынка.
Третье место без изменений занимает ООО «СЗ "Стройинжиниринг"» Анны Ульяновой с объемом 28 870 кв. м. Компания возводит один ЖК из двух МКД, ее доля — 8,55%.
В этом году компания оказалась замешана в громком разбирательстве: бывшая заместитель главы администрации городского округа — начальник департамента имущественных и земельных отношений Зинаида Анпилова получила 8,5 года колонии общего режима и штраф в 19 млн руб. за получение взятки в 2020 году от Анны Ульяновой в виде квартиры стоимостью порядка 3,8 млн руб. за «общее покровительство по службе».
Воронежская область
Первое место в Воронежской области удерживает ГК «Развитие» Сергея Гончарова с объемом 525 434 кв. м. Девелопер реализует 15 ЖК, его доля на рынке составляет 25,23%. Примечательно, что компания реализует ряд крупных строительных проектов и в других направлениях: в начале года было начато строительство бизнес-центра на левом берегу Воронежа, а в конце сентября девелопер выиграл конкурс на комплексное развитие (КРТ) территорий в пригороде, где планирует построить четыре склада.
Вторую строчку сохранило ООО «Домостроительный комбинат» (основатель — депутат облдумы Сергей Лукин), строящее 423 432 кв. м (доля 20,33%). Третье место без изменений занимает ГК «Проект инвест» Николая Ступина (158 987 кв. м, доля 7,63%).
Курская область
На первых двух строчках топа курских застройщиков — компании из других регионов. Лидирующее положение после приобретения «Инстепа» заняла тюменская ГК «Энко» (контролируется Еленой Низамовой, в августе 2024 года приобрела ГК «Инстеп» у бывшего депутата Воронежской облдумы Анатолия Шмыгалева), строящая 140 418 кв. м в двух жилых комплексах, состоящих из пяти МКД, доля рынка составила 37,31%. На втором месте — рязанская ГК «Мармакс» Юрия Юрова (66 973 кв. м, доля 17,8%). Компания реализует один жилкомплекс из пяти домов. Третье место без изменений занимает местный СЗ «Полет» Вадима Конева (34 805 кв. м, доля 9,25%).
Липецкая область
В Липецкой области больше половины рынка забрали застройщики из других регионов. Рейтинг возглавил новичок — московское ООО «СЗ "Арт квартал"» (бренд Author Development), принадлежащее бывшему топ-менеджеру крупных московских девелоперов Tekta Group и Glorax Development Дмитрию Коновалову и Ивану Зубко. Благодаря проекту ЖК «Ботаника» компания получила 16,02% доли рынка. Вторую строчку заняла ГК «Строймастер» известного липецкого бизнесмена Вячеслава Старых (доля 13,04%), опустившись на одну позицию. Компания строит 83 233 кв. м, из которых 30 444 кв. м (36,58%) — с переносом срока. Третье место занимает тюменская ГК «Энко», застраивающая 82 805 кв. м (доля 12,97%).
Орловская область
Рейтинг Орловской области возглавила орловская ГК «Объединенная домостроительная корпорация» (ОДСК) Александра Рогачева. Компания ведет строительство 88 041 кв. м, в активе девелопера — четыре ЖК на семь многоквартирных домов. Вторую строчку сохранила ГК «СТС-групп» Андрея Величкина и Романа Емельянова (40 495 кв. м, доля 14,65%). Третье место без изменений занимает единственная компания из другого региона — воронежская ГК «Развитие» Сергея Гончарова (37 186 кв. м, доля 13,46%).
Тамбовская область
Рейтинг застройщиков Тамбовской области возглавила ГК «Тамбов бизнес строй» Антона Семибратова с объемом 37 690 кв. м, из которых 2 895 кв. м (7,68%) возводятся с переносом срока. Доля лидера — 11,65%. Вторую строчку сохранило ООО «СЗ "Мегаполис"» Альберта и Ольги Дорожкиных, строящее 34 422 кв. м, причем 10 227 кв. м (29,71%) — с переносом сроков. Доля — 10,64%. Третье место без изменений занимает оренбургское ООО «СЗ "Империал"» (входит в ГК «Листпромстрой», основной владелец — семья Петровых) с объемом строительства 25 601 кв. м и долей рынка 7,91%.
Глава Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин считает, что более показательным для застройщиков может быть итоговый годовой показатель объема ввода жилья, который подсчитают уже в 2026-м. Впрочем, эксперт предположил, что по этому критерию «основные лидеры останутся теми же». В качестве главной задачи для игроков рынка господин Астанин отметил своевременное реагирование на реалии рынка.
«В текущий турбулентный период главная задача застройщиков — балансировать, чтобы не сбавлять объемы резко, оставаясь готовыми к наращиванию при стабилизации. При этом не стоит бояться потенциального перегрева рынка — такая ситуация возникает не в первый раз, однако и ранее подобные резервы жилья успешно поглощались отложенным спросом»,— отметил эксперт и выразил уверенность, что экспансия девелоперов из других регионов не принесет серьезных и долгосрочных изменений: «Вряд ли это сильно изменит расстановку сил, так как местные лидеры уже глубоко укоренены на рынке: они имеют сформированные земельные банки и отработанные цепочки подрядчиков, что делает рынок сложным для захвата извне. Поэтому девелоперы из других регионов будут инвестировать средства, используя ресурсы местных подрядчиков, а не интегрироваться в полной мере».
Глава агентства недвижимости «4 комнаты» и президент ассоциации «Эксперты рынка недвижимости Черноземья» Наталия Колесникова отметила, что рынок макрорегиона демонстрирует важный общероссийский тренд: и покупатели, и застройщики стали более мобильными.
«Это открыло путь иногородним девелоперам, для которых привлекательный, ровный Воронеж с высокой инвестиционной активностью стал логичным направлением для роста. Здесь сформировалась здоровая конкуренция без переизбытка и инфраструктурных проблем, как в Краснодаре, где серьезная проблема с пробками. Сокращение числа новых проектов в 2025 году грозит уже к 2027 году дефицитом жилья, и в такой перспективе освоение стабильных и емких рынков становится для застройщиков не просто расширением, а стратегической необходимостью».