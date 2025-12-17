Метры из другого города

Последний помесячный рейтинг в этом году по текущему объему строительства от Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) в итогах ноября продемонстрировал активную экспансию игроков из других регионов на рынке Черноземья. Так, например, тюменская ГК «Энко» вошла в топ-3 сразу в трех областях после прошлогоднего поглощения воронежского «Инстепа», а краснодарская ГК «Точно» возглавила рейтинг в Белгородской области. В Липецкой области рейтинг возглавил новичок Author Development из столицы. Эксперты говорят о возросшей мобильности рынка, но отмечают, что крупнейших игроков будет сложно вытеснить с рынка.

Белгородская область

Рейтинг ноября в Белгородской области возглавила краснодарская ГК «Точно» (владелец — бизнесмен Николай Амосов) с объемом 43 122 кв. м. Лидер по текущему строительству ведет строительство одного ЖК «Герои» в Белгороде, где возводится четыре многоквартирных дома (МКД). Его доля на региональном рынке — 12,77%. Вторую строчку сохранило ООО «СЗ "Оникс-Дубрава"» Александра Рындина, строящее 33 018 кв. м в двух ЖК. Девелопер занимает 9,78% рынка.

Третье место без изменений занимает ООО «СЗ "Стройинжиниринг"» Анны Ульяновой с объемом 28 870 кв. м. Компания возводит один ЖК из двух МКД, ее доля — 8,55%.

В этом году компания оказалась замешана в громком разбирательстве: бывшая заместитель главы администрации городского округа — начальник департамента имущественных и земельных отношений Зинаида Анпилова получила 8,5 года колонии общего режима и штраф в 19 млн руб. за получение взятки в 2020 году от Анны Ульяновой в виде квартиры стоимостью порядка 3,8 млн руб. за «общее покровительство по службе».

Место Название компании (Владелец/Учредитель) Объем текущего строительства (кв. м) Доля рынка в регионе (%) 1 ГК «Точно» (Николай Амосов) 43 122 12.77% 2 СЗ «Оникс-Дубрава» (Александр Рындин) 33 018 9.78% 3 ООО «СЗ Стройинжиниринг» (Анна Ульянова) 28 870 8.55% 4 ГК «Вега» (семья Фрейдцис) 23 670 7.01% 5 ГК «Белгородстроймонтаж» 19 997 5.92% 6 АО «Кмапроектжилстрой» (Карл Лоор) 18 177 5.38% 7 АО «ДСК-Специализированный Застройщик» 17 515 5.19% 8 ООО СЗ «ПМ-Групп» 16 696 4.94% 9 ООО «СЗ Брик» (Евгений Фейзулаев) 15 908 4.71% 10 ООО «СЗ М2 Девелопмент» (Николай Васильев) 14 760 4.37%

Воронежская область

Первое место в Воронежской области удерживает ГК «Развитие» Сергея Гончарова с объемом 525 434 кв. м. Девелопер реализует 15 ЖК, его доля на рынке составляет 25,23%. Примечательно, что компания реализует ряд крупных строительных проектов и в других направлениях: в начале года было начато строительство бизнес-центра на левом берегу Воронежа, а в конце сентября девелопер выиграл конкурс на комплексное развитие (КРТ) территорий в пригороде, где планирует построить четыре склада.

Вторую строчку сохранило ООО «Домостроительный комбинат» (основатель — депутат облдумы Сергей Лукин), строящее 423 432 кв. м (доля 20,33%). Третье место без изменений занимает ГК «Проект инвест» Николая Ступина (158 987 кв. м, доля 7,63%).

Место Название компании (Владелец/Учредитель) Объем текущего строительства (кв. м) Доля рынка в регионе (%) 1 ГК «Развитие» (Сергей Гончаров) 525 434 25.23% 2 ООО «Домостроительный комбинат» (Сергей Лукин) 423 432 20.33% 3 ГК «Проект инвест» (Николай Ступин) 158 987 7.63% 4 СК «Выбор» (Александр Цыбань) 110 377 5.30% 5 ООО «Воронежская девелоперская компания» (ВДК) (Евгений Хамин) 105 742 5.08% 6 ГК «Энко» (Елена Низамова) 60 358 2.90% 7 ГК «Стэл» (Валерий Лукинов) 56 241 2.70% 8 ГК «Еврострой» (Михаил Гусев) 52 427 2.52% 9 ГК «Первоград» (Эдуард Сорокин) 52 245 2.51% 10 ООО СЗ «Семья» 48 071 2.31%

Курская область

На первых двух строчках топа курских застройщиков — компании из других регионов. Лидирующее положение после приобретения «Инстепа» заняла тюменская ГК «Энко» (контролируется Еленой Низамовой, в августе 2024 года приобрела ГК «Инстеп» у бывшего депутата Воронежской облдумы Анатолия Шмыгалева), строящая 140 418 кв. м в двух жилых комплексах, состоящих из пяти МКД, доля рынка составила 37,31%. На втором месте — рязанская ГК «Мармакс» Юрия Юрова (66 973 кв. м, доля 17,8%). Компания реализует один жилкомплекс из пяти домов. Третье место без изменений занимает местный СЗ «Полет» Вадима Конева (34 805 кв. м, доля 9,25%).

Место Название компании (Владелец/Учредитель) Объем текущего строительства (кв. м) Доля рынка в регионе (%) 1 ГК «Энко» (Елена Низамова) 140 418 37.31% 2 Рязанская ГК «Мармакс» (Юрий Юров) 66 973 17.80% 3 СЗ «Полет» (Вадим Конев) 34 805 9.25% 4 «Главстрой» (Вячеслав Кабацков и Станислав Лазуткин) 32 740 8.70% 5 Воронежская ГК «Первоград» 30 832 8.19% 6 ГК «СКБ Групп» (Константин Серебрянников) 12 500 3.32% 7 АТХ «Курчатов-парк» (Бронислав Сущень) 11 675 3.10% 8 ООО «СЗ СМУ №3» (Михаил Сафонов) 10 040 2.67% 9 СЗ «Красная площадь дом-1» (Алексей Черкашин и Сергей Овчаров) 9 920 2.64% 10 ООО СЗ «Каскад+» (Владимир Шумаков и Владислав Баточко) 9 656 2.57%

Липецкая область

В Липецкой области больше половины рынка забрали застройщики из других регионов. Рейтинг возглавил новичок — московское ООО «СЗ "Арт квартал"» (бренд Author Development), принадлежащее бывшему топ-менеджеру крупных московских девелоперов Tekta Group и Glorax Development Дмитрию Коновалову и Ивану Зубко. Благодаря проекту ЖК «Ботаника» компания получила 16,02% доли рынка. Вторую строчку заняла ГК «Строймастер» известного липецкого бизнесмена Вячеслава Старых (доля 13,04%), опустившись на одну позицию. Компания строит 83 233 кв. м, из которых 30 444 кв. м (36,58%) — с переносом срока. Третье место занимает тюменская ГК «Энко», застраивающая 82 805 кв. м (доля 12,97%).

Место Название компании (Владелец/Учредитель) Объем текущего строительства (кв. м) Доля рынка в регионе (%) 1 ООО «СЗ Арт квартал» (Author Development, Дмитрий Коновалов и Иван Зубко) (данные по объему не приведены) 16.02% 2 ГК «Строймастер» (Вячеслав Старых) 83 233 13.04% 3 Тюменская ГК «Энко» 82 805 12.97% 4 Орловская ГК «ОДСК» (Александр Рогачев) 76 355 11.96% 5 Воронежское ООО «СЗ ЖБИ-2 Инвест» (Илья Кораблин) 64 962 10.18% 6 ГК «Ремстройсервис» (Павел Тучков) 57 490 9.00% 7 Нижегородский ООО «СЗ Турист Эко-Парк» (Константин Ганницкий) 21 607 3.38% 8 ГК «Спецфундаментстрой» (семья Сыровых) 18 787 2.94% 9 ООО СЗ «СКС» (Виталий Брычаев) 17 532 2.75% 10 ООО «СЗ ЗСК Спорт-Сити» (Карен Осипов) 17 086 2.68%

Орловская область

Рейтинг Орловской области возглавила орловская ГК «Объединенная домостроительная корпорация» (ОДСК) Александра Рогачева. Компания ведет строительство 88 041 кв. м, в активе девелопера — четыре ЖК на семь многоквартирных домов. Вторую строчку сохранила ГК «СТС-групп» Андрея Величкина и Романа Емельянова (40 495 кв. м, доля 14,65%). Третье место без изменений занимает единственная компания из другого региона — воронежская ГК «Развитие» Сергея Гончарова (37 186 кв. м, доля 13,46%).

Место Название компании (Владелец/Учредитель) Объем текущего строительства (кв. м) Доля рынка в регионе (%) 1 ГК ОДСК (Александр Рогачев) 88 041 (точная цифра в тексте не указана, лидер рейтинга) 2 ГК «СТС-групп» (Андрей Величкин и Роман Емельянов) 40 495 14.65% 3 Воронежская ГК «Развитие» (Сергей Гончаров) 37 186 13.46% 4 СЗ «Фортуна» (Алексей Шалыгин и Дмитрий Плясов) 35 285 12.77% 5 ГК «Зенит» 27 069 9.80% 6 ООО СЗ «Жилстрой-инвест» (Александр Рыжиков, Анатолий Андреев, Оксана Гогонеа) 14 901 5.39% 7 ООО «СЗ Инмэжстрой» (Евгений Красов) 10 242 3.71% 8 АО СЗ «Инжилком» 7 493 2.71% 9 ООО «СМУ № 2» (Михаил Сафонов) 5 098 1.84% 10 СЗ «Авилон» (Вера Парфененкова) 4 379 1.58%

Тамбовская область

Рейтинг застройщиков Тамбовской области возглавила ГК «Тамбов бизнес строй» Антона Семибратова с объемом 37 690 кв. м, из которых 2 895 кв. м (7,68%) возводятся с переносом срока. Доля лидера — 11,65%. Вторую строчку сохранило ООО «СЗ "Мегаполис"» Альберта и Ольги Дорожкиных, строящее 34 422 кв. м, причем 10 227 кв. м (29,71%) — с переносом сроков. Доля — 10,64%. Третье место без изменений занимает оренбургское ООО «СЗ "Империал"» (входит в ГК «Листпромстрой», основной владелец — семья Петровых) с объемом строительства 25 601 кв. м и долей рынка 7,91%.

Место Название компании (Владелец/Учредитель) Объем текущего строительства (кв. м) Доля рынка в регионе (%) 1 ГК «Тамбов Бизнес Строй» (Антон Семибратов) 37 690 11.65% 2 ООО «СЗ Мегаполис» (Альберт и Ольга Дорожкины) 34 422 10.64% 3 Оренбургское ООО «СЗ Империал» (ГК «Листпромстрой», семья Петровых) 25 601 7.91% 4 ООО СЗ «Спецмонтаж» (Алексей Краснобельмов) 22 802 7.05% 5 Воронежская ГК «Еврострой» 21 544 6.66% 6 ООО СЗ «Свой дом в Тамбове» 18 025 5.57% 7 ООО СЗ «Известняк» (Ольга Чуприкова и Семен Курносов) 15 599 4.82% 8 ГК «СКЖ» (Александр Жупиков) 14 873 4.60% 9 ООО СЗ «Старстрой плюс» (Сергей Корогодин) 13 920 4.30% 10 СЗ «Оргтехстрой» (Надежда Храмова, Рашит Габдулхаков, Аида Гусейнова) 13 810 4.27%

Глава Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин считает, что более показательным для застройщиков может быть итоговый годовой показатель объема ввода жилья, который подсчитают уже в 2026-м. Впрочем, эксперт предположил, что по этому критерию «основные лидеры останутся теми же». В качестве главной задачи для игроков рынка господин Астанин отметил своевременное реагирование на реалии рынка.

«В текущий турбулентный период главная задача застройщиков — балансировать, чтобы не сбавлять объемы резко, оставаясь готовыми к наращиванию при стабилизации. При этом не стоит бояться потенциального перегрева рынка — такая ситуация возникает не в первый раз, однако и ранее подобные резервы жилья успешно поглощались отложенным спросом»,— отметил эксперт и выразил уверенность, что экспансия девелоперов из других регионов не принесет серьезных и долгосрочных изменений: «Вряд ли это сильно изменит расстановку сил, так как местные лидеры уже глубоко укоренены на рынке: они имеют сформированные земельные банки и отработанные цепочки подрядчиков, что делает рынок сложным для захвата извне. Поэтому девелоперы из других регионов будут инвестировать средства, используя ресурсы местных подрядчиков, а не интегрироваться в полной мере».

Глава агентства недвижимости «4 комнаты» и президент ассоциации «Эксперты рынка недвижимости Черноземья» Наталия Колесникова отметила, что рынок макрорегиона демонстрирует важный общероссийский тренд: и покупатели, и застройщики стали более мобильными.

«Это открыло путь иногородним девелоперам, для которых привлекательный, ровный Воронеж с высокой инвестиционной активностью стал логичным направлением для роста. Здесь сформировалась здоровая конкуренция без переизбытка и инфраструктурных проблем, как в Краснодаре, где серьезная проблема с пробками. Сокращение числа новых проектов в 2025 году грозит уже к 2027 году дефицитом жилья, и в такой перспективе освоение стабильных и емких рынков становится для застройщиков не просто расширением, а стратегической необходимостью».

