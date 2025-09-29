ГК «Мармакс» построит в Курске четвертую очередь ЖК «Чувства» за 3,8 млрд

ООО «Специализированный застройщик "Курский квартал"» — одно из юрлиц рязанской ГК «Мармакс» Юрия Юрова заявило о планах построить четвертую очередь жилого комплекса «Чувства» на улице Бойцов 9-й дивизии в Курске. Строительство обойдется в 3,8 млрд руб., следует из проектной декларации.

Предполагается возвести два дома в 10-17 этажей. ЖК будет вмещать 660 квартир площадью от 27 до 97,9 кв. м и 32 помещения для коммерческого использования площадью от 29,4 до 108,9 кв. м. Общая площадь объекта составит 56,4 тыс. кв. м, площадь всех жилых и нежилых помещений — 40,5 тыс. кв. м. В доме будет 20 пассажирских и 12 грузопассажирских лифтов. Разрешение на ввод в эксплуатацию обоих зданий планируется получить в третьем квартале 2027 года.

Общая площадь земельных участков составляет 40,7 тыс. кв. м, они находятся в аренде.

Парковочное пространство будет насчитывать 264 машино-места на объекте и 236 — вне объекта строительства. В том числе предусмотрены подземные паркинги на 198 машино-мест. Запланированы две детских, две спортивных и четыре контейнерных площадки.

По данным rusprofile.ru, ООО «СЗ " Курский квартал "» было зарегистрировано в 2015 году в Рязани. Основной вид деятельности — вспомогательные услуги для бизнеса. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и единственный собственник — Юрий Юров. 2024 год компания закончила выручкой в 93 млн и прибылью в 19 млн руб.

Юрий Голубь