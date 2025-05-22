ДСК может построить в центре Воронежа дом из двух соединенных «мостом» секций

На общественные обсуждения представлен проект постановления мэрии Воронежа о предоставлении местному ООО «Специализированный застройщик "Строй-Сфера"» (входит в ГК «Домостроительный комбинат», основатель — сенатор от региона Сергей Лукин) разрешения на отклонение от предельных параметров застройки участка на улице Ленина, 71. Об этом говорится на сайте «Активный электронный гражданин Воронежской области». Местные жители могут внести свои предложения и замечания с 23 мая по 1 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран проект жилого дома в центре Воронежа

Фото: сайт ДСК проект жилого дома в центре Воронежа

Фото: сайт ДСК

Компания просит мэрию увеличить процент застройки земли (с 33% до 36%) и коэффициент плотности (с 300% до 357%). Участок площадью 7,1 тыс. кв. м предназначен для многоэтажной жилой застройки и находится в собственности компании. По данным публичной кадастровой карты, его кадастровая стоимость — 19,6 млн руб.

По собственным данным, ДСК планирует построить на улице Ленина, 71 жилой комплекс с коммерческими помещениями и подземной парковкой. Предполагается, что здесь появится многоквартирный дом из двух секций, соединенных «мостом». Его проект выбрали в ходе архитектурного конкурса.

На сайте ДСК говорится, что команда архитекторов вдохновлялась историей этого места. В ХVIII веке здесь была основана Троицкая слобода, которую позже присоединили к Воронежу посредством моста (виадука). «Этот исторический факт и воплощен в проекте, где два жилых дома объединены надземной площадкой, как мостом», — уточняет застройщик.

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «Строй-Сфера» было зарегистрировано в Воронеже в 2010 году для ведения деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Лариса Милых. 100% компании контролирует СЗ «ДСК». Прошлый год компания отработала с нулевыми выручкой и прибылью.

Анна Швечикова