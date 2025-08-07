В Старом Осколе «Стройинжиниринг» возведет ЖК за 2,1 млрд рублей

ООО «СЗ "Стройинжиниринг"» Анны Ульяновой приступило к строительству 18-этажного ЖК в микрорайоне Садовые кварталы Старого Оскола в Белгородской области за 2,1 млрд руб. Срок сдачи объекта — июль 2028 года, следует из опубликованной проектной декларации.

Строительство ведется на земельном участке площадью 1,3 га, взятом в аренду. В здании будет 272 одно- двух- и трехкомнатные квартиры комфорт-класса общей площадью 15,5 тыс. кв. м, а также 48 нежилых помещений. Дом будет оборудован одним пассажирским и пятью грузовыми лифтами. На придомовой территории будет расположено 164 парковочных места, еще 58 — вне территории. В ЖК также планируется возвести три детских и пять спортивных площадок.

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик "Стройинжиниринг"» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2013 году. Основной виде деятельности — строительство жилых и нежилых помещений. Уставный капитал — 10 млн руб. Гендиректор и единственный владелец — Анна Ульянова. Выручка в 2024 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 134,1 млн руб.

На прошлой неделе ООО «СЗ “Юникей”» (принадлежит воронежской группе компаний «Развитие» Сергея Гончарова) заявило о планах построить клубный дом «Люмен» на проспекте Труда, 113 в Воронеже.

Ульяна Ларионова