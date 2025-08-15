«СЗ "Орелстрой-6"» возведет жилой комплекс за 872 млн рублей

ООО «Специализированный застройщик "Орелстрой-6"», входящий в группу компаний «Объединенная домостроительная корпорация» (ОДСК) Александра Рогачева собирается построить 18-этажный жилой комплекс «Поколения» на улице Льва Толстого в северной части Орла за 872,4 млн руб. Срок сдачи объекта — конец 2028 года, следует из проектной декларации.

Строительство ведется на земельном участке площадью 0,6 га, взятом в аренду. В здании общей площадью 13,6 тыс. кв. м будет 160 одно- двух- и трехкомнатных квартир. Жилая площадь составит 9,4 тыс. кв. м, остальное — нежилые, в том числе офисные, помещения. В доме будет два пассажирских лифта и столько же грузовых. На придомовой территории планируется парковка на 66 мест. В ЖК также предполагается возвести две детских и пять спортивных площадок.

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик "Орелстрой-6"» зарегистрировано в Орле в 2020 году. Основной виде деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 43,3 млн руб. Гендиректор Татьяна Борисова, которая также руководит четырьмя другими ООО: «СЗ "Орелстрой-4"», «СЗ "Орелстрой-5"», «СЗ "Орелстрой-7"», «СЗ "Орелстрой-8"». Единственный владелец — орловское ПАО «СЗ "Орелстрой"» (под управлением Владислава Гефеля, также возглавляет ООО «СЗ "Орелстрой-3"», ООО «СЗ "Орелстрой-2"», ООО «СЗ "Орелстрой-9"» и ООО «Орел-Актив»). Выручка в 2024 году составила 173,2 млн руб., чистая прибыль — 38,1 млн руб.

В начале июня стало известно, что «Орелстрой-ЛЗ», входящий в ОДСК, собирается построить в Липецке жилой комплекс «Дуэт» на улице 50 лет НЛМК в микрорайоне «Манеж» за 1,017 млрд руб.

Ульяна Ларионова