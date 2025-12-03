У «Ботаники» большие комплексы

Как стало известно «Ъ-Черноземье», московское ООО «СЗ "Арт квартал"» (работает под брендом Author Development) планирует инвестировать 10,3 млрд руб. в строительство ЖК «Ботаника» в Липецке в районе Опытной станции. Подконтрольная бывшему топ-менеджеру крупных столичных девелоперов Tekta Group и Glorax Development Дмитрию Коновалову компания планирует возвести 147,8 тыс. кв. м жилья комфорт-класса за 10,3 млрд руб. Эксперты отмечают, что временное снижение продаж на фоне высокой ключевой ставки создаст отложенный спрос, на который застройщик и рассчитывает при реализации столь крупного проекта.



Рендер ЖК «Ботаника» в Липецке Фото: Author Development Рендер ЖК «Ботаника» в Липецке Фото: наш.дом.рф

ООО «СЗ "Арт квартал"» опубликовало проектную декларацию с параметрами застройки территории площадью 8,46 га в районе улиц Железнякова и Ботанической в Липецке. Согласно документу, общий объем инвестиций в ЖК площадью 147,8 тыс. кв. м из 19 корпусов в девять–десять этажей составит 10,3 млрд руб. В составе комплекса будет 2 717 квартир. Проектом предусмотрено благоустройство территории с обустройством 17 детских и семи спортивных площадок, а также проездов, тротуаров и велодорожек. Площадь самой маленькой квартиры-студии в ЖК составляет 26,3 кв. м, самой большой четырехкомнатной квартиры — 89,06 кв. м. В Author Development не стали комментировать проект по телефону, попросив направить официальный запрос. «Ъ-Черноземье» отправил его, на момент публикации ответа поступило.

Генподрядчиком проекта выступит московское ООО «Актив» Дмитрия Пронина. Уполномоченный банк — Сбербанк, сообщается на портале наш.дом.pф. Отмечается, что все корпуса ЖК будут энергоэффективными по классу «А».

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик (СЗ) "Арт квартал"» зарегистрировано в Москве в марте 2024 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генподрядчик. Гендиректор — Андрей (Викторович) Коновалов. Выручка «Арт квартала» в 2024 году не раскрывается, убыток составил 950 тыс. руб. Застройщик принадлежит московскому ООО «Автор» (деятельность холдинговых компаний, 91,9 млн руб. чистой прибыли в 2024-м, выручка не раскрывается). Его конечным бенефициаром с 90% является Дмитрий (Викторович) Коновалов, бывший топ-менеджер крупных московских девелоперов Tekta Group и Glorax Development. В 2009–2016 годах он являлся гендиректором Tekta Group, с апреля 2016-го работал управляющим партнером Glorax Development. Еще 10% «Автора» принадлежит Ивану Зубко. Доли бизнесменов в ООО заложены в Сбербанке. В аналогичнных долях партнеры владеют крымскими ООО «Море девелопмент» и «СЗ "Изумруд"». Дмитрию Коновалову также принадлежит 80% столичного ООО «СЗ "Новатор плаза"», где владельцем еще 20% является Дмитрий Самохин. Кроме того, Дмитрий Коновалов владеет 100% московского ООО «Автор инжиниринг» (ранее ООО называлось «Глоракс девелопмент МСК»).

На сайте Author Development сказано, что «команда» компании ранее работала «в составе крупных московских девелоперов» Tekta Group и Glorax Development. В портфеле проектов Author Development, по собственным данным,— два комплекса апартаментов в Ялте, апартаменты в Алуште, ЖК «Олимп» в городе Хотьково Московской области и ЖК «Куркино 15» в Москве.

Author Development — не первый застройщик, интересующийся этим же участком в Липецке. В 2021 году облправительство сообщало о планах по строительству так называемого «миниполиса» в районе улиц Железнякова-Ботанической. С 2022-го по 2027-й там планировалось возвести 50 пяти- семи- и девятиэтажных жилых домов общей площадью 350 тыс. кв. м. Застройщиком должно было выступить АО «Тепличное» местного девелопера, основателя ГК «Глобус» Михаила Коротких.

Воследствии у ГК возникли финансовые сложности, в марте 2023-го возбуждалось дело о банкротстве ООО «Глобус групп», спустя год после погашения задолженности перед кредиторами суд прекратил его. Всего за последние два года ООО четырежды получало банкротные иски, они были урегулированы. Сейчас, по данным Rusprofile, «Глобус групп» — действующая компания, но ее выручка в 2024-м была нулевой, а чистая прибыль составила всего 2 млн руб.

Гендиректор агентства недвижимости «Самолет плюс Липецк» Дмитрий Кабанов отметил, что проект «выглядит интересно с учетом скорого появления необходимой для жителей инфраструктуры»: «Строительство ведется в активно развивающемся районе, где вскоре власти планируют возведение школы и детского сада. Ключевым фактором является строительство виадука, которое решит проблему транспортной изоляции и сократит путь до центра города от нового комплекса до пяти–семи минут. В данный момент активность на рынке недвижимости снизилась из-за высокой ключевой ставки, но при улучшении условий по ипотеке можно ожидать оживления интереса именно к таким проектам с хорошей будущей транспортной доступностью и социальной инфраструктурой».

Эту точку зрения разделяет и глава воронежской строительной ГК «БиК» Дмитрий Большаков, отмечающий, что к моменту реализации проекта спрос может «значительно вырасти». Эксперт отметил, что интерес московской компании к Липецку вполне объясним.

«Скорее всего, они получили участок по привлекательной цене и рассматривают город как точку для диверсификации бизнеса. Однако выводить на рынок сразу столько «квадратов» — рискованно. Для такого крупного, но все же регионального рынка, как Липецк, это большой единовременный объем. Гораздо разумнее будет сдавать объект очередями, чтобы не создавать давления на рынок и проблем с продажами»,— резюмировал господин Большаков.

