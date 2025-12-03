В Липецке местный «Строймастер» выиграл право на КРТ за 147 млн рублей

Победителем торгов на комплексное развитие территории (КРТ) в Липецке стало местное ООО СЗ «Строймастер», которое входит в одноименную ГК известного липецкого бизнесмена Вячеслава Старых. Компания увеличила начальную цену договора в девять раз: с 15,6 млн руб. до 147,1 млн руб. Это следует из протокола итогов аукциона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего на торги заявились девять застройщиков. Трое из них не стали предлагать цену за КРТ — структура воронежской ГК «ЖБИ-2 Инвест» Александра Кораблина (ООО СЗ «Приоритет»), липецкое ООО СЗ «СБР-строй» Виталия Брычаева и структура воронежской ГК «Развитие» Сергея Гончарова (ООО СЗ «Эксперт логистика»).

Среди шести оставшихся компаний второе место на аукционе заняло липецкое ООО СЗ «Папина парк» (подконтрольно ООО СЗ «СБР-строй»), предложившее 146,6 млн руб. Третья строчка у ООО СЗ «Инстеп. Скандинавия» (входит в воронежскую ГК «Инстеп», являющуюся структурой тюменского девелопера «Энко), которое готово было заплатить за право КРТ 102,2 млн руб. Предложение занявшего четвертое место ОАО трест «Липецкстрой» (актуальные владельцы не раскрываются) было сильно скромнее — 32,4 млн руб. Еще одна структура ГК «Развитие» — ООО СЗ «ГК "Развитие 1"» — оценила право комплексного развития участка в 26,3 млн руб. Единственным участником не из Черноземья стало псковское ООО СЗ «Фаворит», входящее в ГК «СМУ-60» Оксаны Бакач. Компания заняла последнее место с предложением 18,9 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Строймастер» было зарегистрировано в Липецке в марте 2010 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 80,1 млн руб. Гендиректор — Алексей Берестнев, единственный владелец — Вячеслав Старых. Застройщик завершил 2024 год с выручкой 1,6 млрд руб. и чистой прибылью 100 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,1 млрд и 12 млн соответственно. В ГК «Строймастер» также входят две строительные компании, которые принадлежат Инне Старых. Речь идет о липецких ООО СЗ «Архбюро 19» и ООО СЗ «Строймастер-Л».

Под КРТ господину Старых передадут участок площадью 1,18 га на окраине юго-западной части Липецка. Ранее он использовался как площадка автошколы Всероссийского общества автомобилистов. Там находится здание на 571 кв. м.

В рамках комплексного развития должны быть построены многоквартирные дома площадью не менее 15,7 тыс. кв. м. На первых этажах зданий необходимо предусмотреть нежилые помещения, в том числе помещение площадью не менее 200 кв. м назначения «дополнительное образование» с последующей передачей в муниципальную собственность. Проект требуется реализовать в течение шести с половиной лет с момента подписания договора.

Летом 2024 года «Строймастер» забрал еще один договор на КРТ участка в Липецке. Речь идет о 0,6 га в центре города. Согласно договору, компании необходимо снести небольшой многоквартирный дом, создать инженерные сети, благоустроить общественное пространство и построить высотку до семи этажей. Объем вложений оценивался в 800 млн руб.

Алина Морозова