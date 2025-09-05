Тюменский девелопер «Энко» построит в Курске многоэтажку за 2,5 млрд рублей

В Курске воронежская группа компаний «Инстеп» (с прошлого лета — структура тюменского девелопера «Энко») вкладывает 2,5 млрд руб. в строительство 20-этажного жилого дома на улице Энгельса. Проект реализует ООО «Специализированный застройщик “Стройдом-инвест”» (также структура «Энко»), следует из проектной декларации.

Генподрядчиком выступает воронежское ООО «Комплекс-строй» (структура «Энко»). Завершить строительство планируется в третьем квартале 2027 года.

Проект реализуется на участке площадью 13,7 тыс. кв. м в собственности застройщика. В доме будет шесть подъездов, 12 лифтов. Общая площадь здания составит 50,3 тыс. кв. м, из них жилая — 33,8 тыс. Запроектированы 623 одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 26,38 до 111,98 кв. м.

Также предусмотрено 182 машино-места на придомовой территории и 272 — вне нее. Появятся две спортивные и одна детская площадка.

Год назад «Энко» приступил к строительству 17-этажного дома на улице Хуторской в Курске за 550 млн руб.

Юрий Голубь