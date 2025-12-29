О вкусном и здоровом спорте

Обозреватель отдела спорта Алексей Доспехов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Он был, кажется, сварен по знаменитому рецепту Джерома К. Джерома, спортивный 2025-й, из самых разных и самых неожиданных ингредиентов-историй. В этом котелке перемешалась куча замечательных сюжетов с какими угодно вкусовыми оттенками. Хотите чего-то новенького, небанального, экзотического? Вот вам сюжеты про Кирсти Ковентри, которая возглавила Международный олимпийский комитет, женщин никогда не подпускавший и ко вторым ролям, или американского фигуриста Илью Малинина и его семь четверных прыжков в произвольной программе. Любите французскую haute cuisine? А как раз для вас есть приключения ПСЖ, много лет считавшегося символом футбольного транжирства, но наконец выигравшего Лигу чемпионов в том сезоне, когда от транжирства вдруг отказался. Мало перцу? Да запросто добавим! Чем, скажем, плох сюжет про итальянского теннисиста Янника Синнера, чуть не укравшего у Карлоса Алькараса звание первой ракетки мира, несмотря на допинговую дисквалификацию? Рецепторы требуют чего-то сладенького, приторного? Не проблема. Вспомним про Дональда Трампа, который полюбил смешанные единоборства так, что заранее отдал под шоу основного в них промоушена свою резиденцию, а заодно и про президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, который полюбил Дональда Трампа так, что, кажется, специально для него придумал свою Премию мира. Хотя сладость можно слегка оттенить горечью достигшего апогея с взаимными обвинениями в стилистике «Слова пацана» конфликта FIFA с FIFPro, футбольным профсоюзом, насчет все уплотняющегося и уплотняющегося календаря и все увеличивающихся и увеличивающихся масштабов ключевых турниров. Для рагу по-ирландски, как известно, сгодится и водяная крыса.

Все равно не хватает чего-то такого, чтобы дух захватывало, чтобы в обморок от удовольствия? Ну тут-то без вопросов.

Забудешь разве Александра Овечкина, отнимающего у Уэйна Гретцки звание величайшего хоккейного снайпера?

А если своего, домашнего хочется побольше, выбор вкусных историй, и нежных, и острых, громадный. Про покоряющего вторую весовую категорию бойца UFC Ислама Махачева. Про прерывающий гегемонию «Зенита» в футбольном чемпионате страны «Краснодар». Про заставляющих своими роскошными победами на чемпионатах мира оборачиваться назад и жалеть о том, что в прошлом году на летней Олимпиаде в Париже у России не было полноценной сборной, дзюдоиста Инала Тасоева, фехтовальщицы Яны Егорян, пловца Климента Колесникова, гимнастки Ангелины Мельниковой. Про пробитую арбитражными разбирательствами в стене, которую выставили на пути отечественных спортсменов на зимнюю Олимпиаду, брешь.

А главное достоинство адского варева в том, что осталось ведь и на потом, на 2026 год. Почти все сюжеты — с продолжением. Впереди итальянская Олимпиада, на которой россиянам все же будет за кого болеть, чемпионат мира по футболу с Кюрасао, Гаити, Кабо-Верде, гигантским числом матчей и измочаленными календарем футбольными звездами, MMA на лужайке перед Белым домом. И даже Овечкин в 40 лет никуда не делся, а гонится за следующими рекордами.