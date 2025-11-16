Чемпион президентского веса

Ислам Махачев добавил в свой и так выдающийся послужной список достижение, которого не было ни у кого из российских бойцов смешанных единоборств (MMA), даже у его великого друга и ментора Хабиба Нурмагомедова. Махачев покорил вторую весовую категорию в UFC, основном в MMA промоушене, прыгнув из легкого (до 70 кг) веса в полусредний (до 77 кг) и расправившись в Нью-Йорке с владевшим титулом австралийцем Джеком Делла Маддаленой, готовившимся страдать в партере, но вряд ли предполагавшим, что страдания займут львиную долю поединка. После победы по очкам с подавляющим перевесом в планах у Ислама Махачева, как выяснилось, Белый дом.

Боец ММА Ислам Махачев

Фото: Ed Mulholland-Imagn Images / Reuters Боец ММА Ислам Махачев

Фото: Ed Mulholland-Imagn Images / Reuters

Этот вечер в нью-йоркском Madison Square Garden Ислам Махачев завершил, сидя на плечах своего великого секунданта Хабиба Нурмагомедова. И их круг почета внутри октагона как бы подчеркнул соль только что случившегося. С того момента, как Нурмагомедов в расцвете сил, не допустив ни единой осечки, прекратил выступать, прошло уже пять лет. И все эти пять лет он все равно оставался бесспорно главной фигурой в отечественных смешанных единоборствах, фигурой, с которой они в первую очередь ассоциируются,— благодаря достижениям и харизме. И вот пришло время признать, что младший товарищ, спарринг-партнер, ученик сравнялся с учителем, который всегда был для него маяком, путеводной звездой. А может, даже взлетел над учителем, потому что после серии шикарных побед в легком весе, принесшем славу и Нурмагомедову, совершил кое-что, что не удавалось ни ментору Махачева, ни кому-либо еще из российских бойцов.

После окончания нью-йоркского турнира освещающие MMA медиаресурсы, конечно, привели этот список — тех, кто завоевал чемпионские пояса UFC в разных категориях: американцы Даниэль Кормье, Рэнди Кутюр, Джон Джонс, Генри Сехудо, ирландец Конор Макгрегор, канадец Жорж Сен-Пьер… Оказалось, что их, покорявших категории тяжелее «родных», совсем немного — десяток, даже если считать и женские единоборства.

И Махачев в 34 года вступил в этот элитный клуб так эффектно, как мало кто вступал.

Он вступил в него, одержав 16-ю подряд победу в UFC, и это повторение рекорда, которым больше десяти лет владел бразилец Андерсон Силва. А стилистика, в которой победа была одержана, придала ей блеск абсолютно особенный.

Прыжок, который совершил Ислам Махачев, покинув легкий вес ради полусреднего, разумеется, выглядел рискованным. Лимит новой категории аж на 7 кг выше, чем у прежней, а драться предстоит сразу, без «разминки» на ком-нибудь попроще, чтобы прочувствовать разницу, против обладателя звания, в котором видели соперника, жутко неудобного для Махачева: хорош в стойке, умеет бить так, что и лучшие грэпплеры (то есть те, кто, как россиянин, ставят прежде всего на борьбу), пытаясь подобраться поближе, теряются, готовился под контролем и по лекалам знаменитого соотечественника Александра Волкановски, который однажды, в 2023 году, доставил претенденту, еще легковесу, кучу проблем. Джека Делла Маддалену никто, безусловно, не считал ровней Исламу Махачеву в смысле таланта, но никто и не сомневался, что он способен хотя бы потрепать знаменитого чужака, нагло и некстати вторгнувшегося на его территорию.

А трепкой и не пахло. Это был тот редкий случай, когда все пять раундов прошли по одному и тому же сценарию. Сначала — небольшая порция бокса, точнее, кикбоксинга, поскольку Ислам Махачев предпочитал, в отличие от Джека Делла Маддалены, работать ногами, например по икрам соперника, затем — тейкдаун. В команде Маддалены не скрывали, что большую часть тренировочного лагеря, понимая, в чем Махачев силен в первую очередь, посвятили защите от тейкдаунов. Но с ними у россиянина все склеивалось так гладко, словно австралийца вообще не предупредили, что по правилам MMA можно укладывать противника на настил: бац — и претендент ящерицей проскочил в ноги, подсек колено и сидит сверху.

А после тейкдауна наступал период страданий Джека Делла Маддалены. Было видно, что его натаскивали на то, чтобы спокойно, без паники и ошибок отбиваться на полу, вырываться из тисков, правильно располагать руки, минимизируя ущерб здоровью. И видно было, что все рекомендации Маддалена усвоил. Возможно, они уберегли его от самого худшего. Ислам Махачев несколько раз занимал такую позицию — то стреноживая оппонента сверху, то, наоборот, ложась на спину, когда удушающий или схожий по последствиям болевой прием на руку практически созрел. А австралиец все-таки выживал. Но и переломить ситуацию он, отчаянно напрягая мускулатуру, приподнимая ношу, не мог.

От чемпиона, упакованного в капканы Махачева плотно, как младенец в пеленки, угрозы не исходило никакой, от претендента ее исходили тонны.

И ему было наплевать на то, что это уже не легкий, а полусредний вес и жертва соответствует по габаритам, мощи его параметрам.

Наиболее яркой цифрой, описывающей этот бой, был один из важнейших статистических показателей, применяющихся в UFC для оценки,— время контроля соперника. У Джека Делла Маддалены оно, понятно, было нулевым, у Ислама Махачева зашкалило за 19 минут — иными словами, заняло львиную долю из отведенных на 5 раундов 25 минут в общей сложности. А наиболее яркой картинкой, его символизирующей, были перемены в выражении лица австралийца. Комментаторы ESPN, фиксируя их, приходили в восторг: настолько все наглядно! Чтобы узнать, в чью пользу складывается поединок, не надо даже смотреть на октагон. Совсем недавно это лицо олицетворяло уверенность, решительность, боевой дух — с таким Рокки Бальбоа встречал Ивана Драго. А теперь в углу слушает бубнящих что-то про якобы остающийся еще последний шанс («Ты только попади в него!») секундантов совершенно обреченный человек: пустые глаза, мертвый взгляд…

Знакомые с системой подсчета очков в UFC счет матча могли угадать заранее, еще до его официального объявления, не рискуя оплошать. Математика элементарная: выигрыш в раунде — это 10:9, значит, 50:45 в пользу Ислама Махачева по итогам пяти раундов.

С его планами после обретения нового статуса было чуточку сложнее. Но вообще-то и они читались. Признавшись, что переход в полусредний вес ничего, кроме радости, ему не принес, так как не приходится заниматься изнурительной весогонкой, Махачев обратился к тому, к кому сейчас в тренде обращаться у популярных бойцов.

«Дональд Трамп! — громко и отчетливо сказал он в микрофон, подставленный ведущим Джо Роганом.— Открывай Белый дом! Я иду!»

И никому из следящих за смешанными единоборствами не требовалось разжевывать, о чем тут речь. В июне следующего года президент США устраивает в своей резиденции грандиозное шоу UFC для избранных. Попасть в число его участников — мечта любого. Но Махачев-то после нью-йоркской победы к избранным ведь точно относится.

И с тем, кто для него и для такого шоу идеальный соперник, тоже как-то все более или менее ясно. Спустя полчаса этот идеальный соперник уже публиковал в X пост, в котором писал, что Ислам Махачев — «самое скучное», что есть в MMA, и что с каждым днем он «все больше убеждается», что «усыпит» его. Задушит, короче говоря.

Автором поста был Илия Топурия, грузин, который в смешанных единоборствах представляет Испанию. Тоже чемпион в двух категориях, ворвавшийся в легкий вес из полулегкого в этом году, после того как Ислам Махачев скакнул в полусредний, скинувший россиянина с верхней строчки рейтинга сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории и уже не в первый раз старающийся уколоть его. Если их, Махачева и Топурию, свести в Белом доме, афиша турнира обретет бой, который может стать его хитом номер один.

Алексей Доспехов