Фигурист Малинин первым исполнил семь четверных прыжков в произвольной программе

Американский фигурист Илья Малинин в финале серии Гран-при в японской Нагое установил рекорд. Он первым в истории смог в произвольной программе чисто прыгнуть семь прыжков в четыре оборота. Предыдущую планку — шесть таких прыжков — установил на Олимпиаде в Пекине в 2022 году другой американец — Нейтан Чен.

Илья Малинин Фото: Issei Kato / Reuters Фото: Коммерсантъ / Михаил Сербин

В последнее время Малинин стал явным лидером в своем виде и сам называет себя «королем квадов». Ранее он уже пытался трижды исполнить семь (максимально возможная в соответствии с регламентом, ограничивающим количество прыжковых элементов, цифра) четверных в произвольной программе на официальных соревнованиях, но всякий раз один из прыжков или несколько его подводили. В Нагое сложилось со всеми, включая прыжок сложнейший, фактически в четыре с половиной оборота,— аксель. В трех случаях четверные шли в каскаде с другими прыжками.

Интересно, что после короткой программы Илья Малинин, сорвавший в ней каскад с четверным акселем, занимал лишь третье место. Но, естественно, произвольная с итоговой оценкой 238,24 балла, которая на десять баллов выше установленного осенью американцем рекорда, позволила ему взять золото с огромным отрывом от ближайшего конкурента — японца Юмы Кагиямы — и подтвердить статус безусловного фаворита ближайшей зимней Олимпиады: она пройдет в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На ней Малинин наверняка попробует превзойти рекорд Нейтана Чена по сумме баллов за две программы — 335,30. У Малинина в Нагое получилось 332,29.

Арнольд Кабанов