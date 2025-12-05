Жеребьевка футбольного чемпионата мира прошла в штатовском режиме

В Вашингтоне состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу, который летом будущего года пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. А ее итоги оказались, кажется, очень благоприятным для самого главного хозяина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры стран-хозяев чемпионата мира по футболу 2026 года — Дональд Трамп (США), Клаудия Шейнбаум (Мексика) и Марк Карни (Канада) — на церемонии жеребьевки

Про церемонию, которая проходила в вашингтонском Центре искусств имени Джона Ф. Кеннеди, шутили, что у нее две интриги: одна — это как распределятся 48 участников чемпионата мира по дюжине квартетов, вторая — кто станет первым обладателем Премии мира, только что учрежденной Международной федерацией футбола (FIFA). И правда — кто? Ну кому, кому ее отдаст глава FIFA Джанни Инфантино в столице страны, в которой пройдет львиная доля матчей первенства, включая финальный, страны, с лидером которой он в последнее время буквально не расстается?! Вариантов-то множество…

В общем, тем зрителям, кто еще верил в интригу, показали, наплевав на то, что вообще-то футбол — он ведь, как известно, вне политики, видеоролик, живо, в картинках рассказывающий о том, сколько конфликтов в этом году разрешилось или почти разрешилось благодаря Дональду Трампу, по версии FIFA. А она примерно совпадала с версией самого господина Трампа (хотя и не с версиями некоторых сторон этих конфликтов). А потом американский президент получил от президента футбольного полагающуюся лауреату статуэтку, выполненную отчего-то в стилистке фильма «Зловещие мертвецы»: ладони с крючковатыми пальцами, будто высовываясь из-под земли, жадно хватаются за земной шар. Такую вполне можно было бы вручать и представителям команд, которых угораздило угодить в «группу смерти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенту Дональду Трампу была присуждена Премия мира, недавно учрежденная FIFA

Второй подарок Дональду Трампу преподнесла уже сама жеребьевка.

Все три хозяина чемпионата мира были посеяны в первой из четырех «корзин» вместе с главными грандами, то есть главные гранды в соперники им достаться не могли.

Но все-таки тот набор, который выпал сборной США смотрелся совсем уж скромным: парагвайцы, австралийцы плюс победитель «Пути C» второго, мартовского этапа квалификации в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). А у него не то чтобы страшный состав, самая страшная из команд — турецкая. Можно смело смотреть в будущее. А светлое будущее в данном случае — это выход в стартовый раунд play-off, в 1/16 финала. Гарантированно в него прорываешься с первого или второго места в группе, но можно прорваться и с третьего. Для этого надо войти в восьмерку финишировавших на такой позиции команд, имеющих лучшие показатели в сравнении с другими.

Канадцы, наверное, поглядывали на американский набор с завистью и тоской. У них-то в придачу к сборной Катара еще швейцарцы, почти гранды, и победитель «Пути A» европейской квалификации. А «Путь A» — это тот, где итальянцы. Мексиканцы, видимо, смотрели, тоскуя чуть меньше. Им распределили сборные ЮАР, Южной Кореи и победителя «Пути D», с датчанами.

Из футбольных гигантов меньше всех радости выпало на долю голландцев. Все-таки японцы и тунисцы — это очень крепкие команды. А будет еще победитель «Пути B» заключительного этапа европейской квалификации. В нем все команды — шведская, украинская, польская и албанская — очень крепкие. Будет ровненькая группа, без слишком уж явного аутсайдера.

А они присутствуют фактически во всех остальных группах. У аргентинцев, действующих чемпионов мира, в оппонентах, кроме алжирцев и австрийцев, иорданцы; у испанцев, действующих чемпионов Европы, кроме сборных Уругвая и Саудовской Аравии — футболисты из Кабо-Верде, тоже никогда на мировых первенствах не игравшие, у немцев — команда из крошечного Кюрасао. Она-то о таком турнире до его расширения по инициативе Джанни Инфантино и вовсе не мечтала… Не похоже, что у кого-то из фаворитов будут громадные проблемы с выполнением первой из задач.

Алексей Доспехов