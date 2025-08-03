Золотое комбо

Чемпионат мира по водным видам спорта завершился, может быть, самым громким в истории российского плавания аккордом, который придал всему сингапурскому первенству оттенок прорывного, особенного. В заключительный день турнира сборная России, только в нынешнем сезоне вернувшаяся после долгого перерыва на топовые соревнования, завоевала четыре медали, в том числе две золотые. Их ей принесли Климент Колесников, на дистанции 50 м на спине опередивший всех преследователей, ближайшим из которых оказался его соотечественник Павел Самусенко, с огромным отрывом, а также мужская комбинированная эстафета. В дисциплине, считающейся индикатором общего уровня развития плавания в стране, Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев добыли для российской команды победу, о которой она раньше, как правило, и мечтать не могла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Климент Колесников выиграл заплыв на 50 м на спине с подавляющим преимуществом над конкурентами

Фото: Quinn Rooney / Getty Images Климент Колесников выиграл заплыв на 50 м на спине с подавляющим преимуществом над конкурентами

Фото: Quinn Rooney / Getty Images

Наиболее четкий и стойкий след любого чемпионата мира — это медальный зачет. И если отталкиваться исключительно от него, то для выступления сборной России на сингапурском первенстве в главном из его разделов — плавании — следовало бы, видимо, подбирать какие-нибудь сдержанные определения: про не слишком упавший, фактически удержанный, несмотря на объективные сложности, уровень, про крепкий фундамент, про место сразу за сливками элиты вида, имеющего громадный удельный вес в олимпийской программе. В остальных составляющих — синхронном плавании, прыжках в воду — дела обстояли, кажется, чуть хуже.

На сдержанности настаивают цифры. Предыдущий для сборной России чемпионат мира состоялся в корейском Кванджу шесть лет назад. Потом была вполне успешная для нее Олимпиада в Токио в 2021 году и обрушившиеся на весь отечественный спорт санкции, из-за которых российское плавание, только-только преодолевшее довольно затяжной кризис, начавшее набирать мощь, надолго осталось в изоляции. Так вот, в Сингапуре россияне взяли столько же золотых наград, сколько и в Кванджу,— три, но суммарное количество призовых мест оказалось вдвое скромнее — 8 против 16 корейских. И итоговая сингапурская позиция в медальном рейтинге на строчку ниже — не четвертая, а пятая.

Но есть нюансы, которые просто требуют добавить этой сборной России баллов, которые придают ее выступлению особенную окраску.

И это не только сразу приходящая на ум ссылка на колоссальный по продолжительности перерыв в участии в топовых соревнованиях. Он, конечно, не мог позитивно сказаться на форме. Есть и другие.

Плавательный турнир чемпионата мира продолжался восемь дней. И за первую его полную неделю россияне добыли одно золото — в смешанной комбинированной эстафете — и четыре медали в общей сложности. Но от ощущения, что побед могло быть больше, некуда было деться. У Климента Колесникова и Мирона Лифинцева отчего-то не срослось на стометровке на спине, у Кирилла Пригоды — на стометровке брассом. А этапы в эстафетах от тех же Лифинцева и Пригоды подтверждали, что, будь они в тонусе во время индивидуальных финалов, обязательно дрались бы за высшую награду. Евгения Чикунова не вовремя подхватила ротавирус и на любимой 200-метровке брассом не смогла конкурировать с американкой Кейт Дугласс, хотя привычные для Чикуновой скорости предполагали, что серебро для нее — так себе трофей. В общем, классическая ситуация с шикарными резервами, которые в данный конкретный момент остались не реализованными, но которые в будущем, благо их обладатели, как правило, молоды, наверняка еще пригодятся.

А главным нюансом, меняющим представления о сингапурском чемпионате, был его заключительный день. Он продемонстрировал, что бывает, когда у лучших российских пловцов срастается все.

Этот ударный час сплошных финалов открыл заплыв на 50 м на спине, который недавно превратился из дисциплины немножко второстепенной в такую же по ценности, престижности, как и все иные. Суперспринт у спинистов включили в олимпийскую программу, дебют случится в 2028 году в Лос-Анджелесе, а после сингапурских соревнований даже как-то странно думать о том, что в ближайшее время кто-то может перехватить статус фронтмена «полтинника» у Климента Колесникова.

Колесников на самом деле приехал на чемпионат мира будучи едва ли не ярчайшей знаменитостью всей российской сборной. Еще в Кванджу он, тогда юный вундеркинд, взял три награды, на Олимпийских играх в Токио добавил к ним еще две. Но вот с золотом важнейших состязаний никак не складывалось: до этого заплыва, в котором Колесников, хоть и отстал от графика собственного мирового рекорда на 0,13, двум ближайшим преследователям привез без одной сотой полсекунды. А полсекунды для «полтинника» — отрыв космический, для турниров высшего уровня — что-то почти невероятное. Преследователями были чемпион на стометровке южноафриканец Питер Кетце и соотечественник Климента Колесникова Павел Самусенко, за которого, вечно четвертого, триумфатор дисциплины, кажется, радовался больше, чем за себя. Свое золото он рассматривал как что-то обязательное, без чего не вправе был покидать чемпионат.

А дальше был финал на дистанции 400 м комплексом у мужчин. И про эту дисциплину надо было знать такой факт.

В российском плавании звезды время от времени появлялись во всех жанрах — в кроле, баттерфляе, брассе, плавании на спине. Но не в комплексе, требующем одинаково качественного владения всеми стилями.

Пробел заполнил 22-летний Илья Бородин, который золото декабрьского чемпионата мира в короткой воде дополнил бронзой чемпионата мира в олимпийском бассейне, вырвав ее в жестокой схватке с матерыми оппонентами и безнадежно отстав лишь от французского феномена Леона Маршана.

И уж точно «историчности» было полно в финале состязаний в мужской комбинированной эстафете 4х100 м. Среди индикаторов развития плавания в какой угодно стране она — едва ли не основной, едва ли не самый надежный, потому что, если провал хоть с одним из этапов, то есть одним из стилей, на что-то серьезное надеяться не приходится. Россияне собирали неплохие комбинированные эстафеты и раньше, но все же не настолько неплохие, чтобы замахиваться с ними на золото. А эта замахнулась и забрала его чрезвычайно эффектно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирон Лифинцев (на заденем плане), Кирилл Пригода (слева) и Андрей Минаков (справа) дождались победного финиша от своего партнера по эстафете Егора Корнева

Фото: Tingshu Wang / Reuters Мирон Лифинцев (на заденем плане), Кирилл Пригода (слева) и Андрей Минаков (справа) дождались победного финиша от своего партнера по эстафете Егора Корнева

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Ее триумф был гимном не столько таланту и злости отдельных российских пловцов, сколько глубине их эстафетного состава. У всех, кто старался не пустить их к золоту, непременно что-то выпадало. Американцы скверно начали из-за отсутствия классного спиниста. Итальянцы, некоторое время лидировавшие, скисли на баттерфляе. Французы сохраняли интригу дольше всех, но у них не оказалось достойного кролиста.

У россиян, единственных, в полном порядке был целиком весь квартет.

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода и Андрей Минаков удержали его рядышком с верхушкой, а Егор Корнев с потрохами сожрал французского финишера Янн Ле Гоффа, хоть тот уходил на свою стометровку с запасом. Запас в конце концов трансформировался аж в секунду отставания.

Но удивительнее всего было, справившись со связанными с этим заплывом эмоциями, вдруг констатировать, что в нем, этом российском прорыве, строго говоря, не было ничего экстраординарного, внепланового. Все четверо участвовавших в финале — в числе лучших в своих стилях, все где-то неподалеку от подиума или на подиуме в личных соревнованиях. И ни у кого нет такого шикарного набора, как у четыре года отсутствовавшей на чемпионатах мира, но все равно готовой, как выяснилось, ко многому российской сборной.

Алексей Доспехов