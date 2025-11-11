Конфликт между Международной федерацией футбола (FIFA) и Международной ассоциацией профессиональных футболистов (FIFPro), который в последние месяцы стал важной составной частью футбольного ландшафта, обострился после того, как FIFA одобрила ряд громких инициатив, наделяющих ее, по сути, функциями, свойственными профсоюзной структуре. Речь идет, в частности, о создании фонда помощи игрокам и консультационного форума для обсуждения наиболее болезненных вопросов, связанных с охраной труда. В FIFPro это восприняли как попытку отстранить ее от процесса выработки стратегии развития футбола, воровство идей и нарушение конвенций Международной организации труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Marco Bello / Reuters Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Marco Bello / Reuters

Международная ассоциация профессиональных футболистов опубликовала заявление, в котором содержится целый ряд претензий к Международной федерации футбола. Его появление спровоцировала встреча, устроенная FIFA в минувший уикенд в Рабате. Президент головной футбольной структуры Джанни Инфантино позиционировал ее как одно из важнейших событий года, имеющее огромное значение для «будущего футбола».

На встрече, как следует из отчета FIFA, помимо функционеров федерации, присутствовали представители «30 профсоюзных организаций». Правда, не уточняется, каких именно. Посвящена она была в первую очередь улучшению условий труда игроков, а ее итоги и в самом деле выглядят громкими. Участники совещания согласились внести в регламент ряд пунктов, которые регулируют нагрузку на игроков: ее повышение в последнее время превратилось в чрезвычайно актуальную в отрасли тему. Среди этих пунктов — введение по крайней мере 72-часового перерыва между соседними матчами команды, минимального отпуска в межсезонье продолжительностью 21 день, появление раз в неделю обязательного выходного для футболистов, то есть свободного от игр и тренировок дня.

Еще заметнее две другие инициативы.

FIFA в Рабате объявила о создании консультационного форума профессиональных игроков, который, по ее замыслу, будет «продвигать коллективные интересы футболистов по всему миру», а также об учреждении так называемого Фонда профессиональных игроков.

Его целью является «финансовая поддержка» тех, кто сталкивается, скажем, с задержками выплат по контракту «из-за проблем клуба». FIFA пообещала инвестировать в фонд $20 млн в период с 2026 по 2029 год.

Впрочем, The Guardian, рассказывая о марокканской встрече, обратила внимание в первую очередь не на эти инициативы, а на то, что она очень похожа на демарш FIFA с целью дистанцироваться от по идее основного партнера в деле защиты прав игроков и перехватить «профсоюзную повестку». Партнером является FIFPro, чьи представители на заседании не присутствовали.

Глобальный футбольный профсоюз, на стороне которого выступают известные игроки и тренеры, довольно давно воюет с FIFA. А центральными предметами конфликта являются постоянно уплотняющийся календарь футбольных состязаний, который, по мнению FIFPro, приводит к перегруженности игроков и угрожает их «ментальному и физическому здоровью», а также некоторые требования регламента, например трансферного, нарушающие права спортсменов.

При этом профсоюз регулярно указывает на то, что важнейшие решения FIFA принимает фактически волюнтаристски, лишь обозначая консультации.

Эта война вылилась уже в два процесса. Первый из них завершился год назад. Это дело французского футболиста Лассана Диарра, который настаивал на том, что трансферный регламент испортил его карьеру и привел к огромным финансовым потерям. Европейский суд встал на сторону Диарра, а в его вердикте было сказано, что трансферные правила FIFA «могут препятствовать свободному перемещению футболистов». Второй процесс связан с претензией из-за перегруженности календаря и отказа вступать в диалог с партнерами при его формировании. Претензия была формализована осенью 2024 года в виде жалобы, которую FIFPro подала в Еврокомиссию. Летом года нынешнего, во время проведения в США первого клубного чемпионата мира в расширенном формате, стороны конфликта обменялись крайне резкими заявлениями, обвиняя друг друга в «расколе футбольного сообщества», «шантаже» и «непрозрачности».

Список обвинений в адрес FIFA, содержащихся в свежем заявлении FIFPro, также достаточно длинный. Так, она дала понять, что не считает встречу в Рабате легитимной из-за ее «нерепрезентативности»: под ней понимается отсутствие «независимых профсоюзов», которые «могут говорить от лица игроков». По мнению FIFPro, FIFA продолжает политику формирования «дружественных организаций», в том числе «фейковых» профсоюзных структур, что противоречит конвенциям Международной организации труда и регламенту Евросоюза по «социальному диалогу в профессиональном футболе». Кроме того, авторы документа, по сути, указали на воровство их идей футбольной федерацией. Введение ограничений по нагрузке — это традиционное требование FIFPro, а фонд для поддержки игроков, придуманный ею, как выяснилось, уже существовал с 2020 по 2022 год, но был закрыт, как считает профсоюз, благодаря «усилиям FIFA».

Алексей Доспехов