Опора российской гимнастики

Россиянка Ангелина Мельникова подкрепила статус королевы спортивной гимнастики, добавив к золоту в личном многоборье чемпионата мира в Джакарте сразу две медали, завоеванные в состязаниях на отдельных снарядах. Мельникова очень убедительно выиграла соревнования в опорном прыжке, а на брусьях стала второй вслед за алжиркой Кайлией Немур.

Фото: Issei Kato / Reuters На чемпионате мира в Джакарте Ангелина Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье и опорном прыжке, а также серебро на брусьях

Чемпионат мира в Джакарте, первый для российской гимнастики топовый турнир после трех с половиной лет международной изоляции, вылился в персональный триумф ее самого яркого лица. 23 октября лидер сборной России Ангелина Мельникова, которая признавалась, что еще недавно, буквально несколько месяцев назад, перед тем как отстранение отечественных гимнастов наконец отменили, разрешив им выступить на мировом первенстве, думала об уходе из спорта, взяла самую престижную среди стоявших на кону в Индонезии медалей — золото личного многоборья. А меньше чем через сутки ее снова поздравляли с грандиозными достижениями.

В пятницу на турнире открылись состязания на отдельных снарядах. И среди этих снарядов был опорный прыжок — один из любимых жанров Мельниковой. Жанр вроде бы исключительно лаконичный — все выступление длится даже не секунды, а буквально мгновения, но безумно насыщенный. Тут надо в оба следить за всем — за разбегом и наскоком, за полетом к снаряду, за отталкиванием от него, за высотой, на которой исполняются сальто и обороты, и, естественно, за приземлением.

Собственно, уже после первой попытки россиянки из двух предусмотренных регламентом те, кому довелось комментировать эти соревнования, цокали языком от восторга: ну да, знаменитый прыжок, названный в честь советской легенды Натальи Юрченко, хорош — мощь, амплитудность. Фальшивые нотки еле заметны — чуточку развела ноги в воздухе, да полшажка назад на приземление. Но это мелочи. А так все великолепно.

И хотя оценка — 14,100 — поскромнее, чем была в квалификации, все равно и с ней можно ни о чем не волноваться. Нет, кажется, среди тех, кто соревнуется с Мельниковой, способных столько набрать.

Все, кто был способен, например американка Симона Байлз, после прошлогодней парижской Олимпиады либо завершили карьеру, либо взяли паузу.

Но «Юрченко» был на самом деле для Ангелины Мельниковой лишь разминкой. Второй прыжок, имя которому дала уже китайская гимнастка — Чэн Фэй, оказался еще эффектнее. Коэффициент сложности — 5,6 — практически предельный, а исполнение — опять не такое уж далекое от абсолютно чистого. «Мертвое» приземление, конечно, украсило бы этот прыжок, но и без него он смотрелся. Все, разумеется, вспоминали, что на тренировках перед чемпионатом у Мельниковой с ним складывалось так себе. Но в решающий момент сложилось как надо.

А потом можно было понаслаждаться итоговой оценкой Ангелины Мельниковой и особенно разницей между ней и оценкой гимнастки, которой досталось серебро. У Мельниковой — 14,466, у канадки Лии-Моники Фонтейн — 14,066. Разрыв аж в четыре десятых балла между первым и вторым местом на чемпионатах мира, предполагающих остроту конкуренции, нечасто увидишь.

В этот день в расписании Ангелины Мельниковой были еще и брусья. И на них она тоже была шикарна — цельная, без явных помарок программа с интересными связками, которая принесла 14,500 балла. Столько же оказалось в активе легкой, как перышко, китаянки Ян Фаньюйвэй, напортачившей на соскоке. Но ее россиянка опередила за счет лучших баллов за исполнение.

Ангелине Мельниковой не повезло только с тем, что среди ее соперниц на брусьях была, помимо китаянки, алжирка Кайлия Немур. На этом снаряде Немур, олимпийская чемпионка, в последнее время богиня. В Джакарте алжирская гимнастка эксклюзивность своего уровня подтвердила, превзойдя всех, кто противостоял ей, на голову — примерно как Мельникова в опорном прыжке.

Алексей Доспехов