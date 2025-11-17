Под крышей корта своего

Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине завершился победой Янника Синнера над Карлосом Алькарасом в двух партиях. Итальянец защитил свой прошлогодний титул, снова не отдал на этом состязании ни одного сета и доказал, что по умению играть в помещении на данный момент опережает лидера мирового рейтинга.

Победа Янника Синнера над Карлосом Алькарасом со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в финале итогового турнира не помогла теперь уже двукратному его победителю вернуть себе звание первой ракетки мира в этом году. Но она подчеркнула одну немаловажную деталь, о которой не стоит забывать, рассуждая о соотношении сил двух нынешних лидеров мужского тенниса.

Деталь эта — явное превосходство Синнера в результатах на крытых кортах. За 35 лет существования АТР количество состязаний в залах сократилось с 20 до 13, тем не менее они остаются значимой составляющей частью календаря, да и Nitto ATP Finals еще минимум пять лет будет проходит именно под крышей. Так вот, там показатели испанца гораздо бледнее — лишь один титул против десяти синнеровских. И это при том, что оба в общей сложности выиграли на данный момент одинаковое количество турниров — по 24.

Более того, беспроигрышная серия Синнера в залах составляет 31 матч.

В последний раз он уступал под крышей ровно два года назад как раз в Турине, когда вышел психологически разобранным на финал против Новака Джоковича. В это воскресенье Синнер был не идеален: показатель попадания его первой подачи составил всего 55%. В шести предыдущих матчах с такой же или худшей статистикой итальянца Алькарас неизменно был сильнее. Но сейчас это ему не помогло, и преимущество испанца в личных встречах сократилось до 10:6.

«Синнер по сравнению с Алькарасом более методичный теннисист, в то время как испанец в хорошем смысле слова чаще склонен к тактическим авантюрам. Но каждый по-своему является мастером высочайшего уровня, и если разбирать игру по чистоте исполнения технических элементов, то невозможно сказать, за счет чего в залах у итальянца должно быть серьезное преимущество. Наверное, на результате их финала в Турине сказался психологический фактор. Все-таки Синнера воодушевляла поддержка своих болельщиков. Также не стоит забывать, что Алькарас как игрок в большей степени формировался на грунтовых кортах, хотя в Италии грунт тоже весьма распространен. Немалое значение имеет и индивидуальный график выступлений»,— считает известный специалист по теннисной технике и тактике, заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Последний аргумент подтверждается цифрами. Если Алькарас с момента своего дебюта на уровне АТР в среднем проводил в залах по 2,6 турнира за сезон, то Синнер делал это почти в два раза чаще. Более того, первые значимые успехи Синнера связаны с крытыми кортами. Именно на них он в феврале 2018 года в Бергамо и Тренто выиграл один за другим профессиональные турниры низких категорий, а в ноябре 2020 года в Софии добыл свой дебютный титул АТР.

Все это отнюдь не означает, что Алькарас, подобно его великому соотечественнику Рафаэлю Надалю, так ни разу и не победившему на итоговом турнире АТР, навсегда останется без одного из самых престижных теннисных титулов.

Поскольку ATP Finals останется в Италии минимум до 2030 года, фактор родных стен по-прежнему будет помогать Синнеру. Но ведь нынешний испанский теннисный король еще молод. В свои 22 года он наверняка постарается скорректировать свою игру таким образом, чтобы и в Турине научиться побеждать самого принципиального конкурента.

А пока в рейтинге АТР второй год подряд происходят парадоксальные вещи. В прошлом году Алькарас стал первым в истории теннисистом, который с двумя победами на турнирах Большого шлема занял в итоговой классификации лишь третье место, пропустив вперед еще и Александра Зверева из Германии. Теперь же Синнер, выиграв два мейджора плюс итоговый турнир, оказался вторым, чего также никогда не случалось. Когда в начале мая итальянец остался первым, отбыв трехмесячную допинговую дисквалификацию, казалось, что теперь его лидерству точно ничего не угрожает, однако получилось иначе. По итогам года преимущество Алькараса сравнительно невелико — 550 очков. Но учитывая, что в январе Синнеру придется подтверждать 2000 баллов, заработанных за победу на Australian Open, к февралю оно может возрасти.

