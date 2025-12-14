Главные новости за выходные 13–14 декабря

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске переговоры со спецпредставителем США Джоном Коулом. По итогам встречи господин Коул объявил, что Штаты снимают санкции с белорусского калия. В тот же день власти Белоруссии освободили 123 политзаключенных, включая активистку Марию Колесникову и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, а также иностранных граждан.

Два американских военнослужащих и один гражданский переводчик погибли 13 декабря в сирийском городе Пальмира. Еще трое человек получили ранения. Нападавший убит. Президент США Дональд Трамп заявил, что за нападением стоит «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Он пообещал ответные меры против террористов.

14 декабря на пляже Бонди в Сиднее около 18:45 по местному времени (11:45 мск) двое человек открыли стрельбу по людям. По данным полиции, в результате погибли 12 человек. Еще 29, включая двух полицейских, пострадали. Огонь открыли двое мужчин. Один из них был застрелен, другого задержали. Полиция штата Новый Южный Уэльс назвала произошедшее терактом. Во время стрельбы была ранена россиянка.

В якутском городе Нерюнгри 13 детей отравились хлором в бассейне. Врачи направили их на амбулаторное лечение. 11 детей прибыли в больницу на скорой помощи, еще двое обратились самостоятельно. Состояние здоровья всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

14 декабря «Роскосмос» перенес пуск ракеты носителя «Протон-М», запланированный на 15 декабря, для устранения недочетов. Корпорация утверждает, что перенос сроков запуска ракеты не повлияет на научную программу. Новая дата старта неизвестна.

13 декабря умер художник и поэт, представитель «неофициального искусства Ленинграда» 1970-1980-х годов Геннадий Устюгов. Ему было 88 лет. Работы господина Устюгова хранятся в Эрмитаже, Русском музее, Музее нонконформистского искусства и многих других галереях и частных коллекциях.

Американский рестлер и актер Джон Сина завершил спортивную карьеру в возрасте 48 лет. Свой последний поединок он провел в ночь на 14 декабря на турнире WWE Saturday Night’s Main Event XLII, который прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».