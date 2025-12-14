При стрельбе на пляже в Сиднее погибли 10 человек, включая детей

Два вооруженных мужчины открыли стрельбу на пляже Бонди в Сиднее. Погибли 10 человек, среди них — дети и сотрудник полиции, сообщил австралийский новостной портал news.com.au со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Mark Baker / AP Фото: Mark Baker / AP Фото: Mark Baker / AP Следующая фотография 1 / 3 Фото: Mark Baker / AP Фото: Mark Baker / AP Фото: Mark Baker / AP

По предварительным данным, нападение готовилось несколько месяцев и произошло в связи с еврейским праздником Ханука, который в этом году отмечается с 14 по 22 декабря.

Один из нападавших был застрелен, другой получил огнестрельное ранение и находится под стражей, сообщили источники в полиции.

По предварительной информации, среди погибших во время стрельбы на пляже Бонди нет граждан России, сообщили ТАСС в Генконсульстве РФ в Сиднее.