При стрельбе на пляже в Сиднее погибли 10 человек, включая детей
Два вооруженных мужчины открыли стрельбу на пляже Бонди в Сиднее. Погибли 10 человек, среди них — дети и сотрудник полиции, сообщил австралийский новостной портал news.com.au со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
1 / 3
По предварительным данным, нападение готовилось несколько месяцев и произошло в связи с еврейским праздником Ханука, который в этом году отмечается с 14 по 22 декабря.
Один из нападавших был застрелен, другой получил огнестрельное ранение и находится под стражей, сообщили источники в полиции.
По предварительной информации, среди погибших во время стрельбы на пляже Бонди нет граждан России, сообщили ТАСС в Генконсульстве РФ в Сиднее.