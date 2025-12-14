Власти Австралии назвали стрельбу на пляже в Сиднее терактом

Полиция штата Новый Южный Уэльс назвала стрельбу на пляже Бонди в Сиднее терактом. Число погибших выросло до 12. Еще 29 человек, в том числе двое полицейских, пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @bonusik28 / X / Reuters Фото: @bonusik28 / X / Reuters

«Тот факт, что это был первый день Хануки, а также виды используемого оружия, личности преступников и некоторые другие предметы, которые мы обнаружили на месте происшествия, имеют значение»,— сказал комиссар полиции Мал Лэньон (цитата по ABC).

На месте происшествия были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые были обезврежены. По данным полиции, стрельбу устроили двое мужчин. Один из них был застрелен. Другой ранен и находится в критическом состоянии. Правоохранительные органы заявили, что угрозы больше нет, но призвали жителей избегать района пляжа.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что потрясен произошедшим в Сиднее. «Это результат антисемитских беспорядков на улицах Австралии за последние два года»,— написал он в соцсети Х. В праздновании Хануки участвовали около 2 тыс. человек из местной еврейской общины.