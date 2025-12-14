RT: россиянка пострадала при стрельбе на пляже в Сиднее

Во время стрельбы на пляже Бонди в Сиднее была ранена россиянка. Ей прострелили руку. Женщина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили RT знакомые пострадавшей.

Женщина приехала на празднование первого дня Хануки. Она сказала знакомым, что среди посетителей мероприятия было много русскоговорящих. Другая россиянка сообщила RT, что хотела попасть на праздник, но не смогла найти место для парковки и уехала. Посольство России в Сиднее пока не сообщало о пострадавших среди россиян.

Стрельба произошла 14 декабря около 18:45 по местному времени (11:45 мск). По данным полиции, в результате погибли 12 человек. Еще 29, включая двух полицейских, пострадали. Огонь открыли двое мужчин. Один из них был застрелен, другого задержали. Полиция штата Новый Южный Уэльс назвала произошедшее терактом.