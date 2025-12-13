Трамп пообещал ответные меры против террористов после гибели военных США в Сирии

Президент США Дональд Трамп пообещал принять «очень серьезные» ответные меры против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) после гибели двух американских военнослужащих и одного гражданского переводчика в Сирии. Об этом господин Трамп заявил в Truth Social.

«Мы скорбим о гибели в Сирии троих великих американских патриотов — двух военнослужащих и одного гражданского переводчика. Также мы молимся за трех раненых солдат, у которых, как только что подтвердили, состояние стабильное,— написал господин Трамп.

Американский президент отметил, что произошла «атака ИГ (признана в РФ террористической и запрещена.— “Ъ”) против США» в районе Пальмиры. По его словам, президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа «в ярости и глубоко возмущен этим нападением». Дональд Трамп добавил, что за такими действиями террористической группировки последует «серьезный ответный удар».

Первым о сегодняшнем нападении на американо-сирийский патруль в районе Пальмиры сообщило агентство SANA. Позднее информацию подтвердили в Пентагоне и МВД Сирии. Под обстрел попала колонна сирийских и американских военнослужащих из возглавляемой США коалиции, борющейся с ИГ (признана в РФ террористической и запрещена). При атаке также пострадали двое сирийских военнослужащих. Нападавший убит.