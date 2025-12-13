В Якутии 13 детей отравились хлором

В якутском городе Нерюнгри 13 детей отравились хлором в бассейне. Врачи направили их на амбулаторное лечение.

Как сообщил Минздрав Якутии, 11 детей прибыли в больницу на скорой помощи, еще двое обратились самостоятельно. Состояние здоровья всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. Их взяли под наблюдение врачей на дому.

Прокуратура республики сообщила, что дети получили химические ожоги глаз легкой степени. Симптомы возникли после посещения бассейна в спортивной школе в Нерюнгри.

Работа бассейна приостановлена. Следователи проводят проверку.

В социальных сетях распространялись сообщения о том, что дети отравились хлором после участия в соревнованиях по плаванию. Официального подтверждения этой информации нет.