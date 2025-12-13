Умер художник Геннадий Устюгов

Художник и поэт, представитель «неофициального искусства Ленинграда» 1970-1980-х годов Геннадий Устюгов умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил журнал «Собака.ru» со ссылкой на художника Константина Ставрова.

Геннадий Устюгов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Геннадий Устюгов

Геннадий Устюгов родился в 1937 году в городе Токмак в Киргизской ССР. В 1950-м его семья переехала в деревню Новосаратовка в Ленобласти, а в 1975-м — в Ленинград. В 1955 году господин Устюгов поступил в Санкт-Петербургский художественный лицей, но был отчислен «за увлечение импрессионизмом». После отчисления Геннадий Устюгов окончил вечернюю школу.

С конца 1950-х по 1963 год Геннадий Устюгов работал на заводе имени Владимира Ленина, в троллейбусном парке, а также на заводе «Большевик». Картины он писал в свободное от работы время.

В 1974 году господин Устюгов принял участие в выставке ленинградских художников-нонконформистов в ДК имени Ивана Газа, был членом Товарищества экспериментальных выставок и Товарищества экспериментального изобразительного искусства. Первая персональная выставка художника прошла в 1990 году в Музее городской скульптуры Санкт-Петербурга.

Картины Геннадия Устюгова хранятся в Эрмитаже, Русском музее, Музее нонконформистского искусства и многих других галереях и частных коллекциях.