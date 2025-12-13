США снимут санкции с белорусского калия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске переговоры со спецпредставителем США Джоном Коулом. По итогам встречи господин Коул объявил, что Штаты снимают санкции с белорусского калия, передает агентство «БелТА».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель США Джон Коул (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters Спецпредставитель США Джон Коул (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

По словам американского дипломата, по мере нормализации отношений между двумя странами «все больше санкций будет сниматься». Он выразил надежду, что в будущем санкций не будет вообще. Джон Коул назвал переговоры очень продуктивными.

«Мы говорили о войне между Украиной и Россией, о Венесуэле... У нас был очень хороший разговор. Мы говорили о будущем. О том, как идти по пути сближения США и Белоруссии, чтобы нормализовать отношения»,— рассказал представитель США.

Он добавил, что президент Белоруссии «дает хорошие советы» по урегулированию конфликта на Украине.

Переговоры Александра Лукашенко с господином Коулом начались вчера. Президент Белоруссии в пятницу принял представителей команды президента США во Дворце независимости, встреча прошла за закрытыми дверями.

В предыдущий раз господин Лукашенко встречался с представителем США в сентябре. После этой встречи американский Минфин исключил из санкционного списка белорусскую государственную авиакомпанию «Белавиа».