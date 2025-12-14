Джон Сина завершил карьеру рестлера

Американский рестлер Джон Сина (настоящее имя — Джон Феликс Энтони Сина-младший) завершил карьеру в возрасте 48 лет. Свой последний поединок он провел в ночь на 14 декабря на турнире WWE Saturday Night’s Main Event XLII, который прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Сина

Фото: Joe Camporeale-Imagn Images / Reuters Джон Сина

Фото: Joe Camporeale-Imagn Images / Reuters

В финальном матче Джон Сина уступил австрийскому рестлеру Вальтеру Хану (выступает под именем Гюнтер) после удушающего приема. После завершения поединка американский спортсмен оставил на ринге кроссовки и напульсники, после чего покинул арену под аплодисменты зрителей.

Профессиональную карьеру в рестлинге Джон Сина начал в 1999 году, а дебютировал в WWE на телевидении в 2000-м. За это время он 17 раз становился чемпионом мира, установив рекорд промоушена. Рестлер стал пятикратным чемпионом WWE Соединенных Штатов, двукратным командным чемпионом мира и двукратным победителем «Королевской битвы».

Джон Сина также известен как актер. В 2000 году он снялся в фильме «К бою готовы», который был снят по мотивам рестлинг-промоушна World Championship Wrestling (WCW). В 2006-м Джон Сина сыграл главную роль в боевике «Морской пехотинец». Актер неоднократно снимался в фильмах WWE Studios, а в 2019-м получил роль в фильме «Форсаж 9».