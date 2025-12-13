Двух военнослужащих США и переводчика убили в Сирии

Два американских военнослужащих и один гражданский переводчик погибли в сирийском городе Пальмира. Еще трое человек получили ранения. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети Х.

«Их миссия (военнослужащих США.— “Ъ”) заключалась в поддержке текущих операций по борьбе с ИГИЛ (признана в РФ террористической и запрещена.— “Ъ”)/терроризмом в регионе»,— написал господин Парнелл. Он отметил, что сейчас ведется расследование нападения. Имена и информацию о том, в каких подразделениях военные США служили, не будут разглашать в течение 24 часов после уведомления родственников.

Представитель МВД Сирии Нуруддин аль-Баба в эфире телеканала Al-Ikhbariya заявил, что ведомство предупреждало о возможной атаке в Пальмире. По его словам, на военнослужащих США и Сирии напали члены группировки «Исламское государство» (ИГ, признана в РФ террористической и запрещена). Нуруддин аль-Баба сообщил также о двух раненых среди сирийских военных.

Первым о нападении на американо-сирийский патруль в районе Пальмиры сообщило агентство SANA. Его собеседник отметил, что в результате перестрелки пострадали двое сирийских военнослужащих и несколько военнослужащих США. Нападавший убит. Пострадавших эвакуировал военный вертолет и доставил на базу «Эт-Танф».