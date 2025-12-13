СКР возбудил уголовное дело после отравления 13 детей в бассейне в Нерюнгри

Следователи возбудили уголовное дело после отравления в бассейне города Нерюнгри 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Саха.

По данным следствия, дети почувствовали недомогание вечером 12 декабря после посещения секции плавания в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса. Медицинские работники констатировали, что самочувствие детей ухудшилось из-за токсического воздействия хлора.

«Состояние детей стабильное, все отпущены домой на амбулаторное лечение, угрозы жизни и здоровью нет»,— сообщили в пресс-службе. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В прокуратуре Республики Саха сообщили, что в бассейне дети получили химические ожоги глаз легкой степени. По данным Минздрава Якутии, 11 детей прибыли в больницу на скорой помощи, еще двое обратились самостоятельно.