Пуск ракеты «Протон-М» перенесен для устранения недочетов

Пуск ракетыносителя «Протон-М», запланированный на 15 декабря, перенесен для устранения недочетов, сообщил «Роскосмос». Во время проверок систем было обнаружено «локальное несоответствие» в разгонном блоке ракеты.

«Фронт работы уже определен, после проведения необходимых мероприятий продолжим подготовку ракетыносителя в штатном режиме»,— сказал заместитель гендиректора «Роскосмоса» Иван Данилов (его слова приводит пресс-служба госкорпорации).

Корпорация утверждает, что перенос сроков запуска ракеты не повлияет на научную программу. Новая дата старта неизвестна.

«Протон-М» со спутником «Электро-Л» №5 должен был стартовать с космодрома Байконур 15 декабря в 15:20 мск. 12 декабря ракету установили на стартовый стол в вертикальном положении.