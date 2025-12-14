Главные новости за 8–14 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление о продлении меры пресечения бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Власову. Срок содержания под стражей продлен до 28 февраля 2026 года.

Суд оставил без изменений постановление о продлении ареста бывшему главе Крымского района Сергею Лесю.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения Центрального районного суда Сочи, обязавшего обратить в доход государства имущество бывшего депутата городского собрания Сергея Эксузяна.

Московская компания отсудила бренд «Пицца Аврора» у краснодарского ООО с таким же названием. Пиццерия была известна в Краснодаре с 90-х годов.

Вице-губернатора Кубани Александра Агибалова назначили временно исполняющим обязанности атамана Кубанского казачьего войска. Решение принято на отчетном собрании 12 декабря в Краснодаре.

В 2025 году на Кубани на 4,3% выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, на долю кубанского МСП приходится 41% от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса в ЮФО.

В Краснодарском крае планирует реализовать до конца 2025 года три инвестиционных проекта на сумму свыше 1 млрд руб. Запланировано строительство консервного завода, цеха по производству оборудования для пищевой и химической промышленности и создание глэмпинга.

Более 465 млн руб. направили в 2025 году на поддержку малого и среднего бизнеса на Кубани. В прошлом году на финансирование МСП в рамках госпрограммы было предусмотрено 541,5 млн руб.: 230,6 млн из федерального бюджета и 310,9 млн руб. — из регионального.

Кадровый центр Краснодарского края направил 96 млн руб. на поддержку начинающих предпринимателей в 2025 году. 266 участников программы получили финансовую помощь в размере 361 тыс. руб. каждый для реализации своих проектов.

Попытка запуска паромного сообщения между Трабзоном и Сочи 6 ноября обернулась для оператора маршрута значительными расходами. Убытки компании от этого рейса составили около 90 тыс. долларов.