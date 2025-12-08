Суд подтвердил продление ареста экс-вице-губернатора Кубани Александра Власова

Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление о продлении меры пресечения бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Власову. Срок содержания под стражей продлен до 28 февраля 2026 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Александра Власова обвиняют по двум тяжким статьям: злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и организация мошенничества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 — ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, речь идет об организации хищения гуманитарной помощи, предназначенной для участников специальной военной операции. Обе статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Осенью 2025 года Александр Власов объявил о намерении покинуть пост и отправиться в зону СВО, однако уже на следующий день был задержан. Суд санкционировал его арест.

Александр Власов занимал должность заместителя главы Краснодарского края по вопросам казачества, спорта и мобилизационной работы с 2020 года. В 2021 году был избран атаманом Кубанского казачьего войска. После переизбрания главы края Вениамина Кондратьева на сентябрьских выборах господин Власов работал в статусе исполняющего обязанности замгубернатора.

Анна Гречко