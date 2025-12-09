На Кубани до конца года намерены реализовать инвестпроекты на 1 млрд рублей

В Краснодарском крае планирует реализовать до конца 2025 года три инвестиционных проекта на сумму свыше 1 млрд руб. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Агентства по привлечению инвестиций региона.

В списке запланированных проектов — строительство консервного завода, цеха по производству оборудования для пищевой и химической промышленности и создание глэмпинга.

С начала текущего года в регионе уже завершили шесть инвестпроектов стоимостью 10 млрд руб. Создали индустриальный парк, построили технопарк, запустили производство металлопластиковых окон, возвели ангары для хранения сельскохозяйственного сырья, открыли распределительный центр и благоустроили пляжную территорию.

Всего на 2025 год были запланированы проекты в сфере промышленности, транспорта и логистики, рекреации и агропромышленного комплекса. Доля промышленных проектов составит около 45%, отметили в агентстве.

По итогам года общий объем капиталовложений предположительно превысит 11 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с 1 января по 31 августа общий объем инвестиций в экономику Краснодарского края составил 466,2 млрд руб. К сентябрю инвестпортфель региона достиг 4,4 трлн руб. Средства направили на реализацию более 580 крупных проектов.

Анна Гречко