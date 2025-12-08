Суд оставил в силе арест экс-главы Крымского района Сергея Леся

Краснодарский краевой суд оставил без изменений постановление о продлении ареста бывшему главе Крымского района Сергею Лесю, обвиняемому по ч. 3 ст. 33 (организация преступления) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Срок содержания под стражей продлен до 29 декабря 2025 года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Лесь Фото: Telegram-канал Сергея Лесь

Октябрьский районный суд Краснодара впервые арестовал Сергея Леся 12 октября 2025 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Затем мера пресечения была продлена. В сентябре 2025 года межрайонная прокуратура подала иск о взыскании имущества чиновника, его родственников и близких.

Сергей Лесь родился в 1969 году в Крымске. Окончил Московский государственный университет технологий и управления по специальности «экономика и управление на предприятии». Работал на предприятиях «Рембытмашприбор», «Август», ПКФ «ЛЛК», ООО «Крона», ЗАО «Крымскстром» и «Строительный дом».

В 2005 году был избран депутатом совета Крымского городского поселения, где возглавил комиссию по вопросам ЖКХ, транспорта и энергетики. В 2005–2012 годах руководил МУП «Крымсккапстрой». С 2014 года занимал пост заместителя главы района, в 2015 году — и. о. руководителя, а в 2017 году был избран главой Крымского района. В 2022 году переизбран на новый срок.

Анна Гречко