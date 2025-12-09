Кассация подтвердила законность изъятия имущества экс-депутата горсобрания Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения Центрального районного суда Сочи, обязавшего обратить в доход государства имущество бывшего депутата городского собрания Сергея Эксузяна. Жалоба защиты, настаивавшей на нарушениях процессуальных норм и ошибках при оценке доказательств, удовлетворена не была.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в собственности экс-депутата находились шесть объектов недвижимости — четыре постройки и два земельных участка общей площадью свыше 10 тыс. кв. м. Суд также установил наличие у ответчика денежных средств в размере более 110 млн руб., происхождение которых признано не подтвержденным и имеющим коррупционный характер.

Решение районного суда, ранее оставленное без изменения апелляционной инстанцией, кассационный суд счел обоснованным и поддержал позиции Генеральной прокуратуры. Дело рассмотрено под номером 88-30139/2025.

Вячеслав Рыжков