Александра Власова сняли с поста атамана Кубанского казачьего войска

Вице-губернатора Краснодарского края Александра Агибалова назначили временно исполняющим обязанности атамана Кубанского казачьего войска. Решение принято на отчетном собрании 12 декабря в Краснодаре. Об этом сообщает «Югополис».

За прекращение полномочий предыдущего руководителя Александра Власова проголосовали 486 участников собрания. В отношении экс-атамана возбуждено уголовное дело по ст. 201 и 159 УК РФ — «Злоупотребление полномочиями» и «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной группой». Осенью 2025 года Александр Власов объявил о намерении покинуть пост замглавы Кубани и отправиться в зону СВО, однако уже на следующий день был задержан. Суд санкционировал его арест.

Александр Агибалов родился в 1988 году в Краснодаре. С 2011 года работал в различных учреждениях и органах власти Кубани, возглавлял Союз казачьей молодежи региона. С 2020 года занимал руководящие посты в Сахалинской области, был советником губернатора Хабаровского края.

В октябре 2025 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил его своим заместителем по делам казачества, спорта и мобилизационной работы.

Анна Гречко