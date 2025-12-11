На поддержку начинающих предпринимателей на Кубани выделили 96 млн рублей

Кадровый центр Краснодарского края направил 96 млн руб. на поддержку начинающих предпринимателей в 2025 году. 266 участников программы получили финансовую помощь в размере 361 тыс. руб. каждый для реализации своих проектов, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Центра занятости населения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предприниматели развивают деятельность в различных областях — от производства товаров до сферы услуг. Среди направлений: ремонт помещений и автомобилей, торговля сувенирами, бухгалтерские, юридические, парикмахерские, косметические, фитнес- и рекламные услуги. В числе получателей поддержки — девять человек с инвалидностью, а также девять ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

По данным центра, интерес жителей Краснодарского края к открытию собственного дела растет. В этом году количество предпринимателей, получивших поддержку для запуска бизнеса, увеличилось на 10% по сравнению с 2024 годом.

«Наша помощь — это не просто разовая консультация, а полноценный, структурированный путь: от оценки рынка и разработки бизнес-плана до освоения финансовых основ»,— сообщила директор Кадрового центра Краснодарского края Инна Андрощук.

Алина Зорина