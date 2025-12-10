Московская фирма отсудила бренд «Пицца Аврора», известный с 90-х в Краснодаре

Суд по интеллектуальным правам (СИП) удовлетворил иск московской компании «Аврора», занимающейся ресторанным бизнесом, к краснодарскому ООО «Пицца Аврора» о досрочном прекращении правовой охраны одноименного товарного знака из-за его неиспользования.

Согласно материалам дела, истец подал в Роспатент заявку на регистрацию обозначения Aurora в качестве знака обслуживания в отношении услуг 43-го класса МКТУ (охватывает услуги, связанные с общественным питанием и гостиничным бизнесом). Однако схожий товарный знак был зарегистрирован краснодарской компанией в 2006 году. По закону, если правообладатель не использует товарный знак больше трех лет начиная с даты его регистрации, его можно аннулировать.

В отзыве на исковое заявление ответчик утверждал, что общество «Пицца Аврора» использует спорный знак обслуживания.

Суд по интеллектуальным правам не нашел этому подтверждения. «Ответчик не доказал, что в спорный трехлетний период использовал спорное средство индивидуализации в том виде, в котором оно заявлено не регистрацию, либо с незначительными изменениями»,— сказано в решении СИП.

Например, фотографии ресторанов с обозначением «Аврора», представленные в отзыве на иск, датированы августом 2019 года и мартом 2021 года и, следовательно, не относятся к периоду, который нужно доказать, обратил внимание суд. Также в материалах дела ответчик представил меню ресторана ливанской кухни «Кабанья», где был указан спорный знак обслуживания и раздел «Как в Авроре». Однако дата создания этого меню отсутствует. Более того, это меню относится к ресторану «Кабанья», а не к пиццерии «Аврора».

Пицца под названием «Аврора» известна многим жителям Краснодара. Ее начали готовить в первой пиццерии, которую открыл ливанец в 1991 году в кинотеатре «Аврора». По данным «Юга.ру», в начале девяностых пицца «Аврора» стоила 18 руб. Пиццерия проработала 23 года. В 2014 году кинотеатр закрыли на реконструкцию, а заведение переехало на Кубанскую набережную и сменило название на ресторан ливанской кухни «La Кабанья» (юрлицо — ООО «Пицца Аврора»).

Наталья Решетняк