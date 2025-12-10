На поддержку МСП Кубани в 2025 году направили 465,3 млн рублей

На Кубани на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) (в рамках госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края») в 2025 году направили 465,3 млн руб. из средств бюджета региона. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

По данным ведомства, в прошлом году на финансирование мероприятий по поддержке МСП в рамках государственной программы предусмотрено 541,5 млн руб.: 230,6 млн из федерального бюджета и 310,9 млн руб. — из регионального.

«К организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, учредителем которых является Краснодарский край в лице департамента, относится в том числе Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства региона, капитализация которого составляет 4,05 млрд руб. За 10 месяцев 2025 года фонд предоставил 700 микрозаймов (процентная ставка по ним значительно ниже банковских) субъектам МСП и самозанятым гражданам на общую сумму 2,2 млрд руб.»,— рассказали в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Также к организациям инфраструктуры поддержки МСП относится Фонд развития бизнеса Краснодарского края, который предоставляет поручительства по обязательствам (договорам кредита, займа, финансовой аренды (лизинга), договорам о предоставлении банковской гарантии и др.) субъектов МСП и самозанятых граждан. «Фонд развития бизнеса Краснодарского края помог привлечь краевому бизнесу кредиты на свое развитие почти на 7 млрд руб., предоставив за 10 месяцев 2025 года 370 поручительств на сумму 2,4 млрд руб.»,— уточнили в ведомстве.

«Многие кубанские предприниматели успешно пользуются мерами господдержки, но значительная часть не знает о существовании льготных займов, субсидий и т. п. Поэтому важно более активно информировать бизнес об имеющихся в регионе возможностях для развития бизнеса»,— прокомментировала руководитель мебельного салона «Полезный объем» Алла Макаренко.

Председатель Краснодарского краевого отделения «Опора России» Даниэль Башмаков считает, что существующие меры господдержки помогают начать бизнес, но почти не помогают удержаться на рынке. «Отсюда ключевой запрос предпринимателей на стабильные правила, доступное финансирование и, главное, сопровождение на всем жизненном цикле бизнеса, а не только на старте»,— отметил эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае количество субъектов МСП с начала 2025 года увеличилось на 4,3%, а самозанятых — на 20%.

Маргарита Синкевич