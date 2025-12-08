Запуск парома Трабзон—Сочи 6 ноября принес оператору убытки в 90 тысяч долларов

Попытка запуска паромного сообщения между Трабзоном и Сочи 6 ноября обернулась для оператора маршрута значительными расходами. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на генерального директора «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна, убытки компании от этого рейса составили около 90 тыс. долларов. Паром Sea Bridge, вышедший из Турции вечером 5 ноября, не получил разрешение на швартовку в порту Сочи и после более чем двух суток ожидания на рейде был вынужден вернуться в Трабзон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Регулярное паромное сообщение между городами существовало с 1993 года, однако прекратилось в 2011-м из-за снижения пассажирских и грузовых перевозок. Попытки возобновить маршрут предпринимались неоднократно, но сочинские власти указывали на неподготовленность порта, отсутствие необходимых досмотровых средств и риски перегруженности дорожной сети. Кроме того, дополнительным ограничением стало требование Указа № 502, согласно которому иностранные суда должны получать разрешение ФСБ для захода в российские порты.

К обсуждению проекта вернулись весной 2025 года, а летом Росморречфлот выдал разрешение на организацию линии Seabridge. Пробный заход судна в октябре также не был согласован. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, порт Сочи технически не готов к обслуживанию судов такого типа, прежде всего — при перевозке большого количества автомобилей.

Перевозчик заявлял, что маршрут рассчитан исключительно на пассажиров и легковые машины и не предполагает грузовых перевозок. Организаторы рассматривали линию как туристический проект, способный усилить экономические связи между городами.

Sea Bridge покинул Трабзон 5 ноября с 20 пассажирами и утром 6 ноября прибыл к акватории Сочи, чтобы дождаться разрешения на заход. Однако, по сведениям компании, швартовка в этот день оказалась невозможной из-за проведения военно-морских учений. Судно провело на внешнем рейде более 40 часов, после чего получило разрешение только на вход во внутренние воды, но не на швартовку.

8 ноября паром развернулся и направился обратно в Турцию. Пассажирам обеспечили доставку до конечных пунктов назначения за счет оператора. В компании отметили, что расходы составили порядка 90 тыс. долларов.

После инцидента власти Сочи вновь заявили, что инфраструктура порта не позволяет обслуживать грузопассажирские суда: отсутствуют мобильные инспекционно-досмотровые комплексы, а пути выезда из порта проходят через загруженную центральную часть города. Повторный рейс был назначен на 8 декабря, однако сегодня стало известно, что его перенесли минимум на неделю по соображениям безопасности.

Мария Удовик