На Кубани количество субъектов МСП выросло на 4,3% в 2025 году

В Краснодарском крае работают 317,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). С начала 2025 года их количество увеличилось на 13,2 тыс., или на 4,3%, рассказали «Ъ-Кубань» в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

По данным ведомства, на долю кубанского МСП приходится 41% от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса в Южном федеральном округе. «По количеству субъектов МСП Кубань продолжает лидировать в ЮФО. Среди российских регионов Краснодарский край по этому показателю занимает 4-е место, уступая только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу»,— отметили в департаменте. Малый и средний бизнес по итогам девяти месяцев 2025 года составляет 86,3% от всех хозяйствующих субъектов региона.

Согласно сведениям, полученным ведомством от Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю, объем уплаченного налога по упрощенной системе налогообложения за 2024 год в регионе составил 65,4 млрд руб. За девять месяцев 2025 года предприниматели по УСН уплатили 49,4 млрд руб., а также налога на добавленную стоимость — 14,6 млрд руб.

Субъекты МСП присутствуют во всех сферах экономики Кубани, при этом традиционно наиболее привлекательной для малого и среднего бизнеса остается сфера торговли. По состоянию на 1 ноября 2025 года, в ней осуществляют деятельность 35,6% от всех субъектов МСП региона. Также популярны сферы транспортировки и хранения (10,5%), строительства (9,2%), операций с недвижимым имуществом (7,6%). Востребованы у представителей кубанского малого и среднего бизнеса отдельные виды профессиональной, научной и технической деятельности (7%), в частности услуги в области бухучета и права, в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний и исследований, рекламная деятельность. В сфере обрабатывающих производств осуществляют деятельность 5,5% субъектов МСП, примерно такая же доля (5%) у субъектов МСП сферы гостиниц и общепита, еще 4,3% субъектов МСП работают в сфере сельского хозяйства.

«На Кубани предпринимательство воспринимается как естественная часть регионального уклада. Это выгодно отличает наш край от дотационных регионов: здесь у людей традиционно выше предпринимательская активность, готовность рисковать и пробовать новое. Однако официальная динамика МСП выглядит куда оптимистичнее, чем реальная жизнь бизнеса, и не учитывает тех, кто не смог закрепиться на рынке. Так, часть ИП и микропредприятий регистрируется "под задачу", они недолговечны. Продолжают расти, но более осторожно МСП в сферах логистики, HoReCa, услуг и цифровых сервисов»,— прокомментировал адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов.

Маргарита Синкевич